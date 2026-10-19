+4 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Октября , 08:05

БПЛА ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең өҫтөнлөктәре

Бөгөнгө көндә заманса технологиялар хәрби өлкәлә лә киң ҡулланыла. Шуларҙың береһе — пилотһыҙ осоу аппараттары. Уларҙы ҡулланыу, идара итеү һәм техник хеҙмәтләндереү өсөн махсус әҙерлекле белгестәр талап ителә.

Добавить в предпочтительные источники Google
БПЛА ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең өҫтөнлөктәреБПЛА ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең өҫтөнлөктәре
БПЛА ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең өҫтөнлөктәре

Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең үҙенсәлектәре һәм мөмкинлектәре ниндәй?

Заманса һөнәр үҙләштереү. Хәрби хеҙмәткәрҙәр пилотһыҙ аппараттар менән идара итергә, уларҙың төҙөлөшөн аңларға, электроника, радиобәйләнеш һәм техник ҡорамалдар менән эшләргә өйрәнә.

Махсус хәрби әҙерлек. Контракт буйынса хеҙмәткә алынғандар тейешле уҡыу һәм күнекмәләр үтә. Унда теория менән бер рәттән практик әҙерлеккә лә иғтибар бүленә.

Аҡсалата түләүҙәр. Хәрби хеҙмәткәрҙәргә контракт шарттарына ярашлы хеҙмәт хаҡы түләнә. Хеҙмәт урынына, вазифаһына һәм башҡарған бурыстарына ҡарап өҫтәмә түләүҙәр ҙә ҡаралыуы мөмкин.

Социаль ярҙам саралары. Контракт буйынса хеҙмәт итеүселәр законда билдәләнгән медицина ярҙамына, социаль гарантияларға һәм ташламаларға хоҡуҡлы. Айырым ярҙам саралары хәрби хеҙмәткәрҙең статусына һәм төбәк программаларына бәйле.

Киләсәк өсөн тәжрибә. Хеҙмәт барышында алынған техник белем һәм күнекмәләр һуңынан авиация, инженерия, электроника һәм башҡа гражданлыҡ өлкәләрендә файҙалы булыуы мөмкин.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика