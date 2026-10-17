+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Октября , 14:30

Гүзәл СИТДИҠОВА

#ЮлайКәримовфотоһы

Добавить в предпочтительные источники Google
Гүзәл СИТДИҠОВАГүзәл СИТДИҠОВА
Гүзәл СИТДИҠОВА

Саған япрағы

Көҙ таратып бөткән бар емешен,
Ел өйөртә япраҡ буранын...
Өшәңгерәп ятҡан ер ҙә тиҙҙән
Аҡ тунына ойоп уралыр.
Ни эҙләйһең, һис ни ҡалманы, тип,
Ҡырыҫ ҡына геүләй ағаслыҡ,
Ышыҡ бирмәҫ булып ҡара көйгән
Йәй сабында ҡорған аласыҡ.
Ҡарағусҡыл инде Йөйәк һыуы,
Өтөп ала һалҡын ағышы.
Ауырайған терегөмөш кеүек,
Һәлмәкләнгән тулҡын ҡағышы.
Таныш саған ниҙер һөйләй төҫлө,
Әллә инде илай әсенеп,
Сабый ҡулы кеүек бер япрағы
Ҡуйыныма инде йәшенеп.
Бармаҡтары менән сат йәбешеп,
Устарымда яна ут һымаҡ.
... Көҙ барыбер мине буш итмәне -
Шиғыр һалып китте усыма.

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика