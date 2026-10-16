"Мин - профессионал" олимпиадаһының Х-сы миҙгеленә ғариза ҡабул итәләр

Если вы уже развиваете лидерские инициативы, участвуете в общественных проектах, хотите работать с молодежью, развивать свой регион или работать в публичном управлении – выбирайте направление «Государственное и муниципальное управление» (igsu.ranepa.ru/profi/).
Олимпиада — это возможность:
– проверить знания и управленческие навыки
– заявить о себе на уровне всей страны
– попасть на стажировку в ведущие компании и госкорпорации
– получить льготы при поступлении в магистратуру и денежные премии для медалистов
Участвовать могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Можно выбрать сразу несколько направлений олимпиады.
Регистрация открыта до 10 ноября
Зарегистрироваться: yandex.ru/profi?utm_...
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Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Минобрнауки России. Вузом-организатором направления «ГМУ» выступает Президентская академия.