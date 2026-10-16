Лилиә Ишемйәрова йырлай

90-сы йылдар
ӨС ЕГЕТ ЙӨРӨЙ АРТЫМДАН.
Наил Ғәлиев (Николай Голов) көйө,
Шәриф Бикҡол һүҙҙәре.
ТЕКСТ.
Өс егет, өс егет,
Өс егет йөрөй артымдан,
Уләм тип, һөйәм тип,
Алам тигән сәм менән:
Береһе – йәп-йәш,
Береһе – тәпәш,
Береһе – йәп-йәш,
Береһе – тәпәш,
Береһе – пеләш, әйгенәм!
Шағыр ҙа шоғор ҙа
Шағыр ҙа шоғор ҡапҡабыҙ
Асыла, ябыла,
Асыла ла ябыла:
Береһе – килә,
Береһе – китә,
Береһе – килә,
Береһе – китә,
Береһе – көтә тағы ла.
Өсәүләп, өсәүләп,
Өсәүләп бүләк ташыйҙар,
Ҡаршы алам, ҡаршы алам,
Ҡаршы алам өлтөрәп:
Береһе – таҫма,
Береһе – алма,
Береһе – таҫма,
Береһе – алма,
Береһе – алҡа килтерә.
Хәҙергә, хәҙергә,
Хәҙергә йөрөп торһондар
Һуңынан, һуңынан,
Инде рәтен табырмын:
Береһен – яйлап,
Береһен – майлап,
Береһен – яйлап,
Береһен – майлап,
Береһен – һайлап алырмын.
Өс егет йөрөй артымдан