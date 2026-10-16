+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Октября , 07:49

Лилиә Ишемйәрова йырлай

#ЮлайКәримовфотоһы

Добавить в предпочтительные источники Google
Лилиә Ишемйәрова йырлайЛилиә Ишемйәрова йырлай
Лилиә Ишемйәрова йырлай

90-сы йылдар

ӨС ЕГЕТ ЙӨРӨЙ АРТЫМДАН.


Наил Ғәлиев (Николай Голов) көйө,
Шәриф Бикҡол һүҙҙәре.
ТЕКСТ.

Өс егет, өс егет,
Өс егет йөрөй артымдан,
Уләм тип, һөйәм тип,
Алам тигән сәм менән:
Береһе – йәп-йәш,
Береһе – тәпәш,
Береһе – йәп-йәш,
Береһе – тәпәш,
Береһе – пеләш, әйгенәм!

Шағыр ҙа шоғор ҙа
Шағыр ҙа шоғор ҡапҡабыҙ
Асыла, ябыла,
Асыла ла ябыла:
Береһе – килә,
Береһе – китә,
Береһе – килә,
Береһе – китә,
Береһе – көтә тағы ла.

Өсәүләп, өсәүләп,
Өсәүләп бүләк ташыйҙар,
Ҡаршы алам, ҡаршы алам,
Ҡаршы алам өлтөрәп:
Береһе – таҫма,
Береһе – алма,
Береһе – таҫма,
Береһе – алма,
Береһе – алҡа килтерә.

Хәҙергә, хәҙергә,
Хәҙергә йөрөп торһондар
Һуңынан, һуңынан,
Инде рәтен табырмын:
Береһен – яйлап,
Береһен – майлап,
Береһен – яйлап,
Береһен – майлап,
Береһен – һайлап алырмын.

Өс егет йөрөй артымдан

 

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика