Бөтә Рәсәй акцияһы старт алды

Для участия в творческом соревновании с 20 октября по 20 ноября 2026 года необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» и подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:

«Оригинальный жанр»

«Воздушная гимнастика»

«Жонглирование»

«Клоунада»

«Спортивная акробатика»

«Дрессура»

«Изобразительное творчество»

«Отзыв о цирковом представлении»

Подробная информация о конкурсе размещена на портале «Культурадляшкольников.РФ»

По итогам акции эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Имена победителей будут опубликованы 8 декабря 2026 г. на сайте проекта.