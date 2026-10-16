Бөтә Рәсәй акцияһы старт алды

Для участия в творческом соревновании с 20 октября по 20 ноября 2026 года необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» и подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:
«Оригинальный жанр»
«Воздушная гимнастика»
«Жонглирование»
«Клоунада»
«Спортивная акробатика»
«Дрессура»
«Изобразительное творчество»
«Отзыв о цирковом представлении»
Подробная информация о конкурсе размещена на портале «Культурадляшкольников.РФ»
По итогам акции эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Имена победителей будут опубликованы 8 декабря 2026 г. на сайте проекта.