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16 Октября , 06:28

Бөтә Рәсәй акцияһы старт алды

20 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартует всероссийская акция «Магия начинается здесь!».

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🔶Для участия в творческом соревновании с 20 октября по 20 ноября 2026 года необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» и подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:
🔸«Оригинальный жанр»
🔸«Воздушная гимнастика»
🔸«Жонглирование»
🔸«Клоунада»
🔸«Спортивная акробатика»
🔸«Дрессура»
🔸«Изобразительное творчество»
🔸«Отзыв о цирковом представлении»

 

📌Подробная информация о конкурсе размещена на портале «Культурадляшкольников.РФ»

 

📍По итогам акции эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Имена победителей будут опубликованы 8 декабря 2026 г. на сайте проекта.

Автор:Айбулат Ишназаров
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1917-2026 "Йәшлек" гәзите

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