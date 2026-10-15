Иретеп йәбештереү буйынса Милли чемпионатта еңделәр

Состязания прошли в Москве и объединили студентов колледжей и высших учебных заведений со всей России, обучающихся по направлениям «Сварочное производство» и «Машиностроение».

– Сегодня промышленности нужны специалисты, которые не боятся сложных задач, умеют работать с современными технологиями и готовы постоянно развиваться. Отрадно, что студенты резидента нашего Межвузовского кампуса уже в период обучения демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки. За этими достижениями стоят труд и целеустремленность самих ребят, профессионализм преподавателей и качественная образовательная база университета. Уверен, что такие успехи способствуют укреплению кадрового потенциала республики и создают основу для дальнейшего развития промышленного комплекса Башкортостана, – отметил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олег Тыщенко.

Участники состязаний продемонстрировали теоретические знания и практические навыки. Студенты Нефтяного показали высокие результаты на обоих чемпионатах.

Так, на Кубке Сварки России первое место в номинации «Лучший сварщик-учащийся лазерной лучевой сварки» присудили магистранту УГНТУ Руслану Мазитову.

На Национальном чемпионате «Молодые технологи по сварке Weldex 2026» студенты башкирского нефтяного вуза заняли весь пьедестал в номинации «Сварка сплошным плавящимся электродом в среде активного газа». Первым стал Ильнур Акбашев, вторым - Денис Хуснутдинов, «бронзу» получил Радмир Хамадаминев. Кроме того, ещё один студент УГНТУ Максим Пеев завоевал второе место в номинации «Ручная дуговая сварка металлов».

К чемпионату студентов готовили сотрудники кафедры «Оборудование и технологии сварки и контроля» Ильдар Мансуров и Рузель Закиров.

Конкурсанты отметили, что для них важнее всего была не победа, а возможность показать свои навыки и не подвести преподавателей, вуз и республику.

– Сварка - удивительный процесс, творческий и в то же время регламентированный. Ты своими руками можешь создавать что-то новое. С другой стороны, многие изделия должны работать при повышенных нагрузках, температуре, давлении. Для этого нужно строго выполнять условия, которые указываются в нормативных документах, технологических картах. Здесь возникает вызов для самого себя: а я способен создавать такие изделия? Именно он мотивирует. Мне удалось завоевать первое место благодаря нашей команде и условиям, которые созданы в университете, – рассказывает победитель Кубка сварки России Руслан Мазитов.

Руслан осваивал ручную и лазерную сварку на дополнительных программах, которые реализуются в УГНТУ. Ручная дуговая сварка позволила понять сам принцип происходящего процесса, прочувствовать его, понять, как ведет себя расплавленный металл. Лазерная - оказалась более скоростной, и требовательной к точности настроек аппарата. Перед чемпионатом парень тренировался ежедневно под руководством Рузеля Закирова.

– Конкуренты были сильные, многие с опытом. Но конкурс тем и полезен, что видишь свой уровень и понимаешь, куда расти. Меня всегда привлекала работа с металлом, мне нравилось что-то чинить, создавать своими руками. А ещё сварка - это востребованная и хорошо оплачиваемая профессия, которая даёт уверенность в завтрашнем дне. Я хотел не просто найти работу, а стать специалистом, которого ценят, поэтому выбрал эту профессию, - говорит Ильнур Акбашев.

Участники объясняют, что секрет быстрого освоения сварки простой: система, практика, разбор ошибок, хороший наставник и желание разобраться в сути, а не просто заучить. Главное - не бояться ошибок и учиться на них.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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