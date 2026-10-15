+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Октября , 04:00

Халыҡ-ара ауыл ҡатын-ҡыҙҙары көнө!

Ҡәҙерле ауыл уңғандары, алтын ҡуллы, киң күңелле, тырыш һәм уңған ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ! Һеҙҙе ошо матур байрам менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ! Һәр берегеҙгә ныҡлы һаулыҡ, йән тыныслығы, күңел көрлөгө, ғаилә бәхете һәм мул тормош теләйбеҙ!Күңелегеҙҙән дәрт-дарман, ҡулдарығыҙҙан көс-ҡеүәт, йөҙөгөҙҙән йылмайыу китмәһен!Мал-тыуарығыҙ ишәйеп, ҡош-ҡортоғоҙ үрсеп, баҡсаларығыҙ мул уңыш бирһен! Үҫтергән гөл-сәскәләрегеҙ күңелегеҙгә йәм, тырыш хеҙмәтегеҙ тормошоғоҙға бәрәкәт өҫтәһен!Ҡәҙерле ауыл ҡатын-ҡыҙҙары, һәр саҡ хөрмәткә, һөйөүгә төрөнөп, бәхеттә һәм шатлыҡта йәшәгеҙ!Байрамығыҙ ҡотло, ғүмерегеҙ бәрәкәтле булһын. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Халыҡ-ара ауыл ҡатын-ҡыҙҙары көнө!Халыҡ-ара ауыл ҡатын-ҡыҙҙары көнө!
Халыҡ-ара ауыл ҡатын-ҡыҙҙары көнө!


АУЫЛ ҠАТЫНДАРЫ БЕҘ! 

 

Ҡояштан иртә торабыҙ — 
Таңдар бәхет өләшә.
Беҙҙең уңғанлыҡҡа хатта
Бал ҡорттары көнләшә. 

 

Тауыҡ сүпләп өлгөр(ә) алмаҫ
Бөтмәҫ мәшәҡәтебеҙ.
Ҡош-ҡорт, мал-тыуар, баҡсалы
Ауыл ҡатындары беҙ. 

 

Башта яулыҡ, өҫтөбөҙҙә
Балитәкле күлдәктер.
Ялбыр баштар, ялтыр боттар
Арабыҙҙа һирәктер. 

 

Ҡояштай көләс йөҙөбөҙ
Болотламай ҙа хатта.
Әйтерһең ҡайғы-хәсрәт юҡ
Ярыҡ үксәнән башҡа. 

 

Баҡса үҫә, ҡош-ҡорт уңа,
 Һөт-ҡаймаҡ ағып тора.
Йәшәйбеҙ беҙ рәхәтләнеп,
Эштән йәм табып ҡына.

 

Йәмле йәйҙә ҡунаҡ түгел
Себен генә ҡаҡшата.
Ауыл һағынып ҡайтҡандар
Беҙҙе бигерәк ярата. 

 

Итәк тулы бала-саға,
Ейәндәр, ейәнсәрҙәр.
Бер өҫтәл булып гөрләшеп
Эсәбеҙ тәмле сәйҙәр. 

 

Эштән арып ҡайтҡан иргә
Әҙер ҡайнар ашыбыҙ.
Әҙер ҡайнар мунсабыҙ, һәм...
Һәм ҡайнар ҡосағыбыҙ. 

 

Иңебеҙҙә мең мәшәҡәт,
Бирешмәйбеҙ барыбер.
Тос беләкле, саф йөрәкле
Ауыл ҡатындары беҙ! 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика