Рәсәйҙә дрондарҙы "аҡыллыраҡ" итәсәктәр

Рәсәй Оборона министры урынбаҫары Дмитрий Щербинин белдереүенсә, әлеге ваҡытта системаға ошо йүнәлештә эшләүсе 40-тан ашыу ойошма тоташҡан. Күләмле мәғлүмәттәрҙе тәртипкә һалып эшкәртеү өсөн Оборона министрлығы объекттарҙы танып белеүҙең берҙәм классификаторын булдырған.
Яңы платформа ярҙамында белгестәр әҙер мәғлүмәттәрҙе үҙҙәренең нейроселтәрҙәрен өйрәтеү өсөн файҙалана, шулай уҡ эш һөҙөмтәләрен системаға кире йөкләй ала. Билдәләнгән форматтарға ярашлылығы тикшерелгәндән һуң, был мәғлүмәттәр Оборона министрлығының үҙ яһалма интеллект системаларын эшләүҙә ҡулланыласаҡ.
Сервис мәғлүмәттәрҙе криптографик яҡлауҙың заманса саралары менән тәьмин ителгән. Был иһә мәғлүмәт хәүефһеҙлеген һаҡлауға булышлыҡ итә.
Фото: Т. АМАНОВ.