+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 10:21

Рәсәйҙә дрондарҙы "аҡыллыраҡ" итәсәктәр

Рәсәй Оборона министрлығы пилотһыҙ осоу аппараттары өсөн яһалма интеллект системаларын эшләүҙе еңеләйткән яңы платформаны ҡулланыуға индергән. Был сервис белгестәргә FPV-дрондарҙың, шулай уҡ самолет һәм коптер тибындағы башҡа пилотһыҙ осоу аппараттарының хәрби шарттарҙа ҡулланылыуы тураһында аныҡ мәғлүмәттәр менән эшләү мөмкинлеге бирә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Рәсәйҙә дрондарҙы "аҡыллыраҡ" итәсәктәрРәсәйҙә дрондарҙы "аҡыллыраҡ" итәсәктәр
Рәсәйҙә дрондарҙы "аҡыллыраҡ" итәсәктәр

Рәсәй Оборона министры урынбаҫары Дмитрий Щербинин белдереүенсә, әлеге ваҡытта системаға ошо йүнәлештә эшләүсе 40-тан ашыу ойошма тоташҡан. Күләмле мәғлүмәттәрҙе тәртипкә һалып эшкәртеү өсөн Оборона министрлығы объекттарҙы танып белеүҙең берҙәм классификаторын булдырған.

Яңы платформа ярҙамында белгестәр әҙер мәғлүмәттәрҙе үҙҙәренең нейроселтәрҙәрен өйрәтеү өсөн файҙалана, шулай уҡ эш һөҙөмтәләрен системаға кире йөкләй ала. Билдәләнгән форматтарға ярашлылығы тикшерелгәндән һуң, был мәғлүмәттәр Оборона министрлығының үҙ яһалма интеллект системаларын эшләүҙә ҡулланыласаҡ.

Сервис мәғлүмәттәрҙе криптографик яҡлауҙың заманса саралары менән тәьмин ителгән. Был иһә мәғлүмәт хәүефһеҙлеген һаҡлауға булышлыҡ итә.

 

 

Фото: Т. АМАНОВ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика