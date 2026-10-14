+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 05:39

Мәскәүҙә "БашПерваш - 2026" үтте

11 октябрҙә илебеҙҙең баш ҡалаһында Башҡортостандан булған беренсе курс һәм башҡа студенттарҙы берләштергән "БашПерваш — 2026" сараһы үтте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Мәскәүҙә "БашПерваш - 2026" үттеМәскәүҙә "БашПерваш - 2026" үтте
Мәскәүҙә "БашПерваш - 2026" үтте

Ойоштороусыһы - РФ Президенты ҡарамағындағы Башҡортостан Республикаһының Тулы хоҡуҡлы вәкиллеге, Башҡортостан Башлығы гранттары фонды булышлығында БР студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһы.

Сарала Башҡортостан Республикаһының Тулы хоҡуҡлы вәкиле Ринат Фәйзуллин, урынбаҫары Илшат Рәхмәтуллин, кәңәшсеһе Ришат Халиҡов һәм ассоциацияһының башҡарма директоры Айһылыу Ишбаева ҡатнашыусыларҙы сәләмләне. Ҡунаҡтар өсөн ижади программа ла әҙерләнде.

Рәсми өлөштән һуң студенттар Лефортов паркы буйлап квестҡа юлланды. Ҡатнашыусылар тематик станцияларҙа ассоциация эшмәкәрлеге, уның активистары һәм студенттар проекттарына ҡушылыу мөмкинлектәре менән танышты. Команда яһаусы уйындар һәм интерактив заданиелар беренсе курс студенттарына аралашырға, бер-береһен яҡындан белергә һәм фекерҙәштәр табырға ярҙам итте. Квест йомғаҡтары буйынса еңеүсе командалар бүләкләнде һәм ҡатнашыусыларға иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды.

Программа "Мәскәү йәштәре" киңлегендә тамамланды, унда студенттар өсөн дискотека һәм дуҫтарса мөхиттә танышыуҙы дауам итеү мөмкинлеге менән рәсми булмаған осрашыу ойошторолдо. Ҡунаҡтар аралаша, бәйләнештәр менән алмаша һәм Башҡортостандың традицион тәм-томдарын тәмләп ҡарай алды. "БашПерваш" ҡатнашыусылар өсөн ассоциация эшмәкәрлеге менән танышыу ғына түгел, тыуған республиканан студенттар берләшмәһенең бер өлөшө булып тойоу, яңы дуҫтар табыу һәм өйҙән алыҫ Башҡортостан менән бәйләнеште һаҡлау мөмкинлеге лә булды.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика