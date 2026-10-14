Мәскәүҙә "БашПерваш - 2026" үтте

Ойоштороусыһы - РФ Президенты ҡарамағындағы Башҡортостан Республикаһының Тулы хоҡуҡлы вәкиллеге, Башҡортостан Башлығы гранттары фонды булышлығында БР студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһы.
Сарала Башҡортостан Республикаһының Тулы хоҡуҡлы вәкиле Ринат Фәйзуллин, урынбаҫары Илшат Рәхмәтуллин, кәңәшсеһе Ришат Халиҡов һәм ассоциацияһының башҡарма директоры Айһылыу Ишбаева ҡатнашыусыларҙы сәләмләне. Ҡунаҡтар өсөн ижади программа ла әҙерләнде.
Рәсми өлөштән һуң студенттар Лефортов паркы буйлап квестҡа юлланды. Ҡатнашыусылар тематик станцияларҙа ассоциация эшмәкәрлеге, уның активистары һәм студенттар проекттарына ҡушылыу мөмкинлектәре менән танышты. Команда яһаусы уйындар һәм интерактив заданиелар беренсе курс студенттарына аралашырға, бер-береһен яҡындан белергә һәм фекерҙәштәр табырға ярҙам итте. Квест йомғаҡтары буйынса еңеүсе командалар бүләкләнде һәм ҡатнашыусыларға иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды.
Программа "Мәскәү йәштәре" киңлегендә тамамланды, унда студенттар өсөн дискотека һәм дуҫтарса мөхиттә танышыуҙы дауам итеү мөмкинлеге менән рәсми булмаған осрашыу ойошторолдо. Ҡунаҡтар аралаша, бәйләнештәр менән алмаша һәм Башҡортостандың традицион тәм-томдарын тәмләп ҡарай алды. "БашПерваш" ҡатнашыусылар өсөн ассоциация эшмәкәрлеге менән танышыу ғына түгел, тыуған республиканан студенттар берләшмәһенең бер өлөшө булып тойоу, яңы дуҫтар табыу һәм өйҙән алыҫ Башҡортостан менән бәйләнеште һаҡлау мөмкинлеге лә булды.