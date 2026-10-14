+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 16:00

"Евразия киңлегендə ислам ғилеме үҫеше"

 Өфөлə Рəсəй мосолмандарының Үҙəк Диниə назаратының Ислам университетында " Евразия киңлегендə ислам ғилеме үҫеше" темаһына арналған түңəрəк өҫтəл үтте.

Добавить в предпочтительные источники Google
"Евразия киңлегендə ислам ғилеме үҫеше""Евразия киңлегендə ислам ғилеме үҫеше"
"Евразия киңлегендə ислам ғилеме үҫеше"

 Ул Рəсəй халыҡтары берҙəмлеге йылына арналған "Ислам идеялары һəм ҡиммəттəре" II халыҡ- ара ғилми конференция сиктəрендə уҙҙы. Уның эшендə Рəсəйҙең Юғары мөфтөйө Тəлғəт Тажетдин, Тажикстан, Ҡаҙағстан, Үзбəкстан, Ҡырғыҙстан, Белорусия Диниə назараттары һəм ислам уҡыу йорттары вəкилдəре ҡатнашты.
Делегаттар үҙ тəжрибəлəре менəн уртаҡлашты, мосолмандарҙың бөтә тормош ҡоролошон, ҡылығын һәм донъяға ҡарашын билдәләгән рухи, әхләки һәм социаль нигеҙҙәр, мəғрифəтселек мəсьəлəлəре тураһында фекер алышты.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика