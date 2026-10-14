"Евразия киңлегендə ислам ғилеме үҫеше"

Ул Рəсəй халыҡтары берҙəмлеге йылына арналған "Ислам идеялары һəм ҡиммəттəре" II халыҡ- ара ғилми конференция сиктəрендə уҙҙы. Уның эшендə Рəсəйҙең Юғары мөфтөйө Тəлғəт Тажетдин, Тажикстан, Ҡаҙағстан, Үзбəкстан, Ҡырғыҙстан, Белорусия Диниə назараттары һəм ислам уҡыу йорттары вəкилдəре ҡатнашты.
Делегаттар үҙ тəжрибəлəре менəн уртаҡлашты, мосолмандарҙың бөтә тормош ҡоролошон, ҡылығын һәм донъяға ҡарашын билдәләгән рухи, әхләки һәм социаль нигеҙҙәр, мəғрифəтселек мəсьəлəлəре тураһында фекер алышты.