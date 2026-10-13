Урман һаҡсыларына – оло хөрмәт

Ошо уңайҙан Республикаға идара итеү үҙәгендә үткән Хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров урман хужалығы тармағының төбәк экологияһы өсөн айырыуса мөһим булыуын билдәләне.
Республика биләмәһенең 40 процентын урмандар биләй. Шуға күрә был тәбиғи байлыҡты һаҡлау, тергеҙеү һәм киләсәк быуындарға еткереү — урман хужалығы хеҙмәткәрҙәре иңендәге оло яуаплылыҡ.
Байрам уңайынан Радий Хәбиров тармаҡтың алдынғы хеҙмәткәрҙәренә дәүләт наградалары тапшырҙы.
Туймазы урман хужалығы директоры урынбаҫары Алһыу Нәзметдинова «Башҡортостандың рәхмәтле халҡынан» миҙалына лайыҡ булды.
«Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған урмансыһы» тигән маҡтаулы исемгә түбәндәгеләр лайыҡ булды:
Бәләбәй һәм Туймазы урмансылыҡтарының участка урмансыһы Сергей Антошкин;
Башҡортостан Урман хужалығы министрлығының Бәләбәй район-ара территориаль бүлеге әйҙәүсе белгес-эксперты Динар Зәлилов;
Урмансылыҡтар идаралығының Белорет урмансылығы буйынса бүлек начальнигы Азамат Исмәғилев;
Әбйәлил урмансылығының участка урмансыһы Әхтәм Фәйзуллин.
Башҡортостандың урман хужалығы министры Марат Шәрәфетдинов тармаҡта һуңғы йылдарҙа башҡарылған эштәргә лә туҡталды.
«Урмандарҙы һаҡлау» федераль проекты ярҙамында тармаҡҡа 1 миллиард һумдан ашыу аҡса йәлеп ителгән, 1100-ҙән күберәк техника һатып алынған. Урман янғындары майҙаны 8 тапҡырға кәмегән, ә законһыҙ ағас ҡырҡыу күләме ике тапҡырға аҙайған.
2026 йылда «Экологик именлек» яңы милли проекты сиктәрендә өҫтәмә 278 миллион һум аҡса йүнәлтелгән.
Урман хужалығы хеҙмәткәрҙәре махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам күрһәтеүгә лә тос өлөш индерә. Ведомство махсус хәрби операция биләмәһенә 4 мең кубометр ағас материалы ебәргән, ә 19 меңдән ашыу яугир ғаиләһен утын менән тәьмин иткән.
Тантаналы сарала Радий Хәбиров урман хужалығы хеҙмәткәрҙәренә фиҙаҡәр хеҙмәттәре һәм яугирҙәргә күрһәткән ярҙамдары өсөн айырым рәхмәт белдерҙе.
«Махсус хәрби операция биләмәһендә ағас материалдарына ихтыяж бик ҙур. Беҙ унда күпме ағас ебәргәнебеҙҙе иҫәпләп ҡараһаҡ, моғайын, тотош бер ҡаласыҡ төҙөрлөк булыр ине. Эшегеҙҙең ошо өлөшө өсөн дә ҙур рәхмәт. Был ярҙамды артабан да дауам итәсәкбеҙ. Сөнки һүҙ көнкүреш уңайлыҡтары хаҡында ғына бармай, иң мөһиме — егеттәребеҙҙең ғүмерен һаҡлап ҡалыу тураһында», — тине республика Башлығы.
Урманды һаҡлау — ул тәбиғәтте генә түгел, тыуған еребеҙҙең киләсәген дә һаҡлау. Ә ошо изге эшкә ғүмерен бағышлаған кешеләрҙең хеҙмәте һәр ваҡыт оло хөрмәткә лайыҡ.