Студенттар ҙа батальонда хеҙмәт итеү менән ҡыҙыҡһына

Был хаҡта Башҡортостан Башлығының Рәсәй Милли гвардияһы ғәскәрҙәре менән үҙ-ара хеҙмәттәшлек буйынса кәңәшсеһе Артур Йомағужин белдерҙе. Уның әйтеүенсә, республибыҙ уҡыу йорттарында студенттар менән осрашыуҙар йыш үткәрелә, йәштәргә пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренең эшмәкәрлеге, махсус контракт шарттары, хәрби хеҙмәттең үҙенсәлектәре тураһында мәғлүмәт бирелә.
– Беҙ юғары һәм урта махсус уҡыу йорттарының 70 процентын таныштырып сыҡтыҡ. Студенттарға махсус хәрби операция биләмәһендәге хәл-торош, контракт буйынса хеҙмәт итеү шарттары тураһында һөйләйбеҙ. Йәштәр иғтибар менән тыңлап, төплө һорауҙар бирә. Теләк белдереүселәр байтаҡ. Әммә пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренә һайлап алыу талаптары юғары, шуға күрә бөтәһен дә батальонға ҡабул итә алмайбыҙ, – тигән Артур Йомағужин.
Ул студенттарҙың хәрби хеҙмәткә киткән осраҡта академик отпуск алыу мөмкинлеге булыуын да билдәләне. Контракт шарттары буйынса, бер йыл хеҙмәт иткәндән һуң улар уҡыуын дауам итә ала. Артур Йомағужин әйтеүенсә, был осорҙа йәштәр хәрби тәжрибә туплау, тейешле әҙерлек үтеп, осоу буйынса диплом алыу мөмкинлегенә эйә. Хеҙмәт итеүселәргә эш хаҡы һәм ҡаралған өҫтәмә түләүҙәр бирелә.
Шулай уҡ пилотһыҙ осоу аппараттары менән эшләү буйынса алынған белемдең гражданлыҡ тормошонда ла ҡулланылыш табыуы мөмкин. Бындай белгестәр нефть һәм газ сәнәғәтендә, ауыл хужалығында, көс структураларында, Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы бүлексәләрендә талап ителә.
Әлеге ваҡытта Оборона министрлығының уҡыу үҙәктәрендә әҙерлек үтеп, диплом алған йәш дрон операторҙары ғәмәли күнекмәләргә тотонған. Артур Йомағужин аңлатыуынса, улар бөтә кәрәкле нормативтарҙы үтәп, тейешле рөхсәт алғандан һуң ғына хәрби бурыстарҙы башҡарыуға йәлеп ителәсәк.
– Беҙ яугирҙар менән даими бәйләнештә торабыҙ, хәлдәрен белешәбеҙ. Улар үҙҙәренең ҡарарынан ҡәнәғәт булыуын әйтә. Ҡайһы берҙәре хатта дуҫтарына шылтыратып, уларҙы ла бергә хеҙмәт итергә саҡыра, – ти Артур Йомағужин.
Яңы батальонды ойоштороу барышы Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың шәхси күҙәтеүендә. Батальонды шәхси состав, техника һәм кәрәкле ҡорамалдар менән тәьмин итеү мәсьәләләре лә даими иғтибар үҙәгендә.
Башҡортостан Башлығы һәм республика Хөкүмәте яугирҙарҙың ғаиләләренә ярҙам күрһәтеүҙе лә күҙ уңында тота. Улар өсөн социаль ярҙам саралары һәм льготалар ҙа ҡаралған.