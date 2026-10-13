+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Октября , 09:52

«Әр-Рәхим» мәсетендә тиҙҙән намаҙ уҡырға мөмкин буласаҡ

Был хаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров  Хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә белдерҙе.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Әр-Рәхим» мәсетендә тиҙҙән намаҙ уҡырға мөмкин буласаҡ«Әр-Рәхим» мәсетендә тиҙҙән намаҙ уҡырға мөмкин буласаҡ
«Әр-Рәхим» мәсетендә тиҙҙән намаҙ уҡырға мөмкин буласаҡ

Өфөләге «Әр-Рәхим» мәсетендә тиҙҙән дин тотоусыларға намаҙ уҡыу мөмкинлеге булдырыласаҡ. Бының өсөн ғибәҙәтханала айырым зал әҙерләү күҙаллана.

Төбәк етәксеһе мәсет төҙөлөшөнөң барышы хаҡында һөйләне һәм бинала яңы архитектура-художество яҡтыртыу системаһы эшләтеп ебәрелеүен хәбәр итте.

«Быйыл беҙ мәсеттең тышҡы йөҙөн биҙәү эштәрен тамамлайбыҙ һәм кешеләргә намаҙ уҡыу мөмкинлеге булдырыу өсөн эске эштәргә тотонабыҙ», — тине Радий Хәбиров.

Шулай итеп, төҙөлөш эштәре дауам иткән осорҙа ла «Әр-Рәхим» мәсетенең ишектәрен ғибәҙәт ҡылыусылар өсөн асыуға тәүге аҙымдар яһаласаҡ.

 

 

Фото: Т. АМАНОВ.

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика