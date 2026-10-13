«Әр-Рәхим» мәсетендә тиҙҙән намаҙ уҡырға мөмкин буласаҡ

Өфөләге «Әр-Рәхим» мәсетендә тиҙҙән дин тотоусыларға намаҙ уҡыу мөмкинлеге булдырыласаҡ. Бының өсөн ғибәҙәтханала айырым зал әҙерләү күҙаллана.
Төбәк етәксеһе мәсет төҙөлөшөнөң барышы хаҡында һөйләне һәм бинала яңы архитектура-художество яҡтыртыу системаһы эшләтеп ебәрелеүен хәбәр итте.
«Быйыл беҙ мәсеттең тышҡы йөҙөн биҙәү эштәрен тамамлайбыҙ һәм кешеләргә намаҙ уҡыу мөмкинлеге булдырыу өсөн эске эштәргә тотонабыҙ», — тине Радий Хәбиров.
Шулай итеп, төҙөлөш эштәре дауам иткән осорҙа ла «Әр-Рәхим» мәсетенең ишектәрен ғибәҙәт ҡылыусылар өсөн асыуға тәүге аҙымдар яһаласаҡ.
Фото: Т. АМАНОВ.