Ғүмерҙәрҙе һаҡлар ышаныслы урын

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идаралығы матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, махсус комиссия граждандар оборонаһының һаҡланыу ҡоролмалары ниндәй хәлдә булыуын, уларҙы тыныс тормош шарттарында тотоу һәм файҙаланыу тәртибен баһалаған. Шулай уҡ халыҡты хәүеф-хәтәрҙән инженерлыҡ саралары ярҙамында һаҡлау системаһын артабан камиллаштырыуҙың төп йүнәлештәре билдәләнгән.
Конкурс һөҙөмтәләре буйынса еңеүселәр һыйҙырышлылығы менән айырылған өс төркөмдә асыҡланған. Призлы урындарҙы Өфө, Ишембай, Стәрлетамаҡ, Октябрьский һәм Туймазы ҡалаларындағы һаҡланыу ҡоролмалары яулаған.
«Бөгөнгө заманда предприятие һәм ойошмаларҙың граждандар оборонаһы ҡоролмаларын кешеләрҙе ҡабул итергә һәр саҡ әҙер хәлдә тотоуы айырыуса мөһим. Сөнки хәүеф янаған осраҡта бындай яуаплылыҡлы ҡараш бер генә түгел, әллә күпме кешенең ғүмерен һаҡлап алып ҡалырға мөмкин», — тип билдәләгәндәр ведомствола.
Белгестәр фекеренсә, һаҡланыу ҡоролмаларының төҙөк һәм һәр ваҡыт әҙер булыуы — халыҡтың именлеген тәьмин итеүҙә мөһим шарттарҙың береһе.
Фото: Т. АМАНОВ.