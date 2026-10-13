+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Октября , 10:37

Ғүмерҙәрҙе һаҡлар ышаныслы урын

Башҡортостанда 2026 йылғы Граждандар оборонаһы айлығы сиктәрендә республиканың предприятие һәм ойошмаларындағы һаҡланыу ҡоролмалары араһында үткәрелгән йыллыҡ смотр-конкурсҡа йомғаҡ яһалды.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ғүмерҙәрҙе һаҡлар ышаныслы урынҒүмерҙәрҙе һаҡлар ышаныслы урын
Ғүмерҙәрҙе һаҡлар ышаныслы урын

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идаралығы матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, махсус комиссия граждандар оборонаһының һаҡланыу ҡоролмалары ниндәй хәлдә булыуын, уларҙы тыныс тормош шарттарында тотоу һәм файҙаланыу тәртибен баһалаған. Шулай уҡ халыҡты хәүеф-хәтәрҙән инженерлыҡ саралары ярҙамында һаҡлау системаһын артабан камиллаштырыуҙың төп йүнәлештәре билдәләнгән.

Конкурс һөҙөмтәләре буйынса еңеүселәр һыйҙырышлылығы менән айырылған өс төркөмдә асыҡланған. Призлы урындарҙы Өфө, Ишембай, Стәрлетамаҡ, Октябрьский һәм Туймазы ҡалаларындағы һаҡланыу ҡоролмалары яулаған.

«Бөгөнгө заманда предприятие һәм ойошмаларҙың граждандар оборонаһы ҡоролмаларын кешеләрҙе ҡабул итергә һәр саҡ әҙер хәлдә тотоуы айырыуса мөһим. Сөнки хәүеф янаған осраҡта бындай яуаплылыҡлы ҡараш бер генә түгел, әллә күпме кешенең ғүмерен һаҡлап алып ҡалырға мөмкин», — тип билдәләгәндәр ведомствола.

Белгестәр фекеренсә, һаҡланыу ҡоролмаларының төҙөк һәм һәр ваҡыт әҙер булыуы — халыҡтың именлеген тәьмин итеүҙә мөһим шарттарҙың береһе.

 

Фото: Т. АМАНОВ. 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика