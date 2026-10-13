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13 Октября , 07:50

Күкрәк биҙе яман шешенә ҡаршы аҙналыҡ башланды

С 12 по 18 октября 2026 года Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделей борьбы с раком молочной железы (в честь месяца борьбы с раком молочной железы).

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Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России и мире.

 

При этом важно помнить, что и мужчины, хотя и крайне редко, подвержены раку грудных желез. Примерно 1% от всех выявленных случаев злокачественных новообразований грудных желез приходится на мужской пол.

 

К группе риска относятся нерожавшие женщины, принимавшие длительное время гормон эстроген, женщин, у которых рано начались менструации или поздно наступила менопауза.

 

Также к факторам риска относят избыточный вес, вредные привычки, гинекологические заболевания, ушибы и травмы молочных желез.

 

РМЖ – одно из немногих онкологических заболеваний, где

 

самодиагностика чрезвычайно эффективна. Женщина может самостоятельно обнаружить признаки рака молочной железы. Самоосмотр должен проводиться каждый месяц после окончания менструации. Насторожить обязаны: изменение цвета и форма кожных покровов молочной железы, втяжение или локальное углубление кожных покровов, «лимонная корка», втяжение или шелушение соска, выделения из соска, наличие уплотнения в самой молочной железе или в подмышечной области.

 

Маммография – «золотой стандарт» диагностики, безальтернативный метод

 

выявления всех известных вариантов РМЖ, в том числе – непальпируемого. Маммография входит в программу скрининга в России, каждой женщине старше 40 лет рекомендовано проходить маммографию раз в два года до 75 лет.

Автор:Айбулат Ишназаров
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