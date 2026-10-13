+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Октября , 10:59

Был тәжрибә Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә тормошҡа ашырыла

Башҡортостандың «Сәләмәтлек поездары» проекты илдең башҡа төбәктәрендә лә тормошҡа ашырыла. Башҡортостан Республикаһы Радий Хәбиров был мөһим акцияны дауам итергә ҡушты.

Добавить в предпочтительные источники Google
Был тәжрибә Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә тормошҡа ашырылаБыл тәжрибә Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә тормошҡа ашырыла
Был тәжрибә Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә тормошҡа ашырыла

2026 йылда Башҡортостанда «Сәләмәт республика — сәләмәт төбәк» акцияһы һигеҙенсе тапҡыр үткәрелде. 11 сентябрҙә Г. Ғ. Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһы, Республика кардиология үҙәге һәм төбәктең стоматология хеҙмәттәре табиптары эшләгән һуңғы күсмә медицина комплекстары райондарға барып ҡайтты.

Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин белдереүенсә, алдан билдәләнгән алты маршрут буйынса республиканың бөтә муниципалитеттары ла солғап алынған.

«Акцияла йәмғеһе 58 күсмә медицина комплексы, дүрт меңгә яҡын табип, биш мең урта медицина хеҙмәткәре һәм медицина колледждарында белем алған 1053 студент-ирекмән ҡатнашты. Табиптар 390 ауыл һәм ҡасабала 186 мең медицина тикшереүе үткәрҙе. Былтырғы менән сағыштырғанда, күрһәткестәр артты. 2025 йылда 359 ауылда һәм ҡасабала 175 мең тикшереү үткәрелгәйне», — тип аныҡланы министр.

Айрат Рәхмәтуллин әйтеүенсә, Башҡортостандың «Сәләмәтлек поездары» проекты Рәсәй Һаулыҡ һаҡлау министрлығы тарафынан күсмә медицина комплекстары эшен ойоштороу өлгөһө булараҡ илдең башҡа төбәктәренә лә таратылған.

Киләһе йылда Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы халыҡты медицина тикшереүҙәре менән тағы ла киңерәк солғап алырға ниәтләй. Республика Башлығы Радий Хәбиров ҡушыуы буйынса, был эшкә Башҡорт дәүләт медицина университетының профессор-уҡытыусылар составын да йәлеп итеү планлаштырыла.

Радий Хәбиров акцияла ҡатнашҡан медицина коллективтарына рәхмәт белдерергә һәм халыҡ өсөн мөһим булған был эште артабан да дауам итергә ҡушты.

Шулай уҡ республика Башлығы билдәләүенсә, Башҡортостан халыҡтың медицина ярҙамы сифаты менән ҡәнәғәт булыу кимәле буйынса Рәсәйҙә алтынсы урынды биләй.

«Был — баһалауҙың бик мөһим күрһәткесе. Сөнки кешеләр табиптарға кәнфит-прәник менән түгел, ә сирҙәре менән мөрәжәғәт итә», — тине Радий Хәбиров.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика