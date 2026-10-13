Был тәжрибә Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә тормошҡа ашырыла

2026 йылда Башҡортостанда «Сәләмәт республика — сәләмәт төбәк» акцияһы һигеҙенсе тапҡыр үткәрелде. 11 сентябрҙә Г. Ғ. Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһы, Республика кардиология үҙәге һәм төбәктең стоматология хеҙмәттәре табиптары эшләгән һуңғы күсмә медицина комплекстары райондарға барып ҡайтты.
Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин белдереүенсә, алдан билдәләнгән алты маршрут буйынса республиканың бөтә муниципалитеттары ла солғап алынған.
«Акцияла йәмғеһе 58 күсмә медицина комплексы, дүрт меңгә яҡын табип, биш мең урта медицина хеҙмәткәре һәм медицина колледждарында белем алған 1053 студент-ирекмән ҡатнашты. Табиптар 390 ауыл һәм ҡасабала 186 мең медицина тикшереүе үткәрҙе. Былтырғы менән сағыштырғанда, күрһәткестәр артты. 2025 йылда 359 ауылда һәм ҡасабала 175 мең тикшереү үткәрелгәйне», — тип аныҡланы министр.
Айрат Рәхмәтуллин әйтеүенсә, Башҡортостандың «Сәләмәтлек поездары» проекты Рәсәй Һаулыҡ һаҡлау министрлығы тарафынан күсмә медицина комплекстары эшен ойоштороу өлгөһө булараҡ илдең башҡа төбәктәренә лә таратылған.
Киләһе йылда Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы халыҡты медицина тикшереүҙәре менән тағы ла киңерәк солғап алырға ниәтләй. Республика Башлығы Радий Хәбиров ҡушыуы буйынса, был эшкә Башҡорт дәүләт медицина университетының профессор-уҡытыусылар составын да йәлеп итеү планлаштырыла.
Радий Хәбиров акцияла ҡатнашҡан медицина коллективтарына рәхмәт белдерергә һәм халыҡ өсөн мөһим булған был эште артабан да дауам итергә ҡушты.
Шулай уҡ республика Башлығы билдәләүенсә, Башҡортостан халыҡтың медицина ярҙамы сифаты менән ҡәнәғәт булыу кимәле буйынса Рәсәйҙә алтынсы урынды биләй.
«Был — баһалауҙың бик мөһим күрһәткесе. Сөнки кешеләр табиптарға кәнфит-прәник менән түгел, ә сирҙәре менән мөрәжәғәт итә», — тине Радий Хәбиров.