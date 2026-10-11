+14 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Октября , 05:00

"Минең өсөн Республика көнө тарихи үҙенсәлегебеҙҙе таныу булып тора... "

Өфө фән һәм технологиялар университетының өлкән уҡытыусыһы Арсен Марат улы Шәйәхмәтов:

Добавить в предпочтительные источники Google
"Минең өсөн Республика көнө тарихи үҙенсәлегебеҙҙе таныу булып тора... ""Минең өсөн Республика көнө тарихи үҙенсәлегебеҙҙе таныу булып тора... "
"Минең өсөн Республика көнө тарихи үҙенсәлегебеҙҙе таныу булып тора... "


- Минең өсөн Башҡортостан Республикаһы көнө - ул беҙҙең тарихи үҙенсәлегебеҙҙе таныу, күп милләтле мәҙәниәтте, телде, традицияларҙы һаҡлау һәм үҫтереү хоҡуғы булып тора. Башҡортостандың үҙ тарихы, характеры, мәҙәни нигеҙе бар. Быларҙың барыһы ла илдең дөйөм киңлегендә юғалып ҡалмай, ә уның бер өлөшө булып китә. Республика статусы институциональ нигеҙ бирә, әммә ысын йөкмәткеһен уға тарихҡа, мәҙәниәткә, телдәргә һәм бер — береһенә ҡарата мөнәсәбәттәре менән кешеләр бирә.

Бында быуаттар буйына башҡорттар, урыҫтар, татарҙар һәм башҡа күп халыҡтар вәкилдәре йәшәй. Һәр кемдең үҙ тамырҙары, йолалары, ғаилә хәтере бар, шулай уҡ был ерҙеке булыуҙың дөйөм тойғоһо ла бар. Минеңсә, тап ошонда Башҡортостандың төп үҙенсәлектәренең береһе булып тора: үҙебеҙҙекен һаҡлап ҡала белеү һәм шул уҡ ваҡытта бер-беребеҙгә асыҡ булыу. Үҙебеҙҙе ҙур илдең бер өлөшө тип тоябыҙ һәм шул уҡ ваҡытта республика менән бәйләнеш айырыуса ныҡ һиҙелә. Бынан тыш, Рәсәй үҙ тарихын белгән, мәҙәниәтен һаҡлаған һәм дөйөм арауыҡты нимә менән байытҡандарын аңлаған төбәктәр менән көслө.

Республика көнөндә беҙ йыш ҡына киләһе быуындарға нимә һаҡлап ҡалыу һәм нимә тапшырыу тураһында уйлайбыҙ. Улар үҙ еренең тарихын белерме? Туған телде ишетеп, аңлап буламы? Был тыуған ере генә түгел, ә йәшәү урыны икәнен тояһығыҙмы? Бына ошонда мин республикабыҙҙың үҙенсәлеген һәм был байрамдың мәғәнәһен күрәм.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика