"Минең өсөн Республика көнө тарихи үҙенсәлегебеҙҙе таныу булып тора... "

- Минең өсөн Башҡортостан Республикаһы көнө - ул беҙҙең тарихи үҙенсәлегебеҙҙе таныу, күп милләтле мәҙәниәтте, телде, традицияларҙы һаҡлау һәм үҫтереү хоҡуғы булып тора. Башҡортостандың үҙ тарихы, характеры, мәҙәни нигеҙе бар. Быларҙың барыһы ла илдең дөйөм киңлегендә юғалып ҡалмай, ә уның бер өлөшө булып китә. Республика статусы институциональ нигеҙ бирә, әммә ысын йөкмәткеһен уға тарихҡа, мәҙәниәткә, телдәргә һәм бер — береһенә ҡарата мөнәсәбәттәре менән кешеләр бирә.
Бында быуаттар буйына башҡорттар, урыҫтар, татарҙар һәм башҡа күп халыҡтар вәкилдәре йәшәй. Һәр кемдең үҙ тамырҙары, йолалары, ғаилә хәтере бар, шулай уҡ был ерҙеке булыуҙың дөйөм тойғоһо ла бар. Минеңсә, тап ошонда Башҡортостандың төп үҙенсәлектәренең береһе булып тора: үҙебеҙҙекен һаҡлап ҡала белеү һәм шул уҡ ваҡытта бер-беребеҙгә асыҡ булыу. Үҙебеҙҙе ҙур илдең бер өлөшө тип тоябыҙ һәм шул уҡ ваҡытта республика менән бәйләнеш айырыуса ныҡ һиҙелә. Бынан тыш, Рәсәй үҙ тарихын белгән, мәҙәниәтен һаҡлаған һәм дөйөм арауыҡты нимә менән байытҡандарын аңлаған төбәктәр менән көслө.
Республика көнөндә беҙ йыш ҡына киләһе быуындарға нимә һаҡлап ҡалыу һәм нимә тапшырыу тураһында уйлайбыҙ. Улар үҙ еренең тарихын белерме? Туған телде ишетеп, аңлап буламы? Был тыуған ере генә түгел, ә йәшәү урыны икәнен тояһығыҙмы? Бына ошонда мин республикабыҙҙың үҙенсәлеген һәм был байрамдың мәғәнәһен күрәм.