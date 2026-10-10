+5 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Октября , 04:00

Бөгөн — "Легендар ГАЗ-21 (Волга)"тыуған көнө!

#ЮлайКәримовфотоһы

Добавить в предпочтительные источники Google
Бөгөн — "Легендар ГАЗ-21 (Волга)"тыуған көнө!Бөгөн — "Легендар ГАЗ-21 (Волга)"тыуған көнө!
Бөгөн — "Легендар ГАЗ-21 (Волга)"тыуған көнө!

70 йыл элек,1956 йылдың 10 октябрендә Горький автомобиль заводы конвейерынан ГАЗ-21 волга моделендәге тәүге өс автомобиль төшә. Был көн «Волга» ның тыуған көнө тип иҫәпләнә.

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика