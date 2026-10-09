Өфө һәм Нефтекама өсөн 25 яңы НЕФАЗ автобусы!

Ҡала автобустарын яңыртыу 2019 йылда Радий Хәбиров инициативаһы менән башланды. Ошо йылдарҙа Башҡортостан ҡалалары урамдарына 1 519 яңы автобус сыҡты. Быйыл йыл аҙағына тиклем тағы 53 автобус һатып алынасаҡ. НЕФАЗ автобустарын 2026 йылдың 15 октябренә (32 машина) һәм 10 ноябренә (21 машина) тапшырасаҡтар.
Яңы автобустар уңайлы йөрөү өсөн кәрәкле бөтә нәмә менән йыһазландырылған һәм «Ҡулайлы мөхит» талаптарына яуап бирә.
Техника өҙлөкһөҙ эшләһен, пассажирҙарҙың юлдары имен булһын тип, лайк ҡуйығыҙ! Республика көнө менән ҡотлайбыҙ, дуҫтар!