+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Октября , 12:00

Өфө һәм Нефтекама өсөн 25 яңы НЕФАЗ автобусы!

Бөгөн, Республика көнө алдынан, Өфө автобус паркы — 20, ә Нефтекаманыҡы 5 яңы автобус менән тулыланды.

Добавить в предпочтительные источники Google
Өфө һәм Нефтекама өсөн 25 яңы НЕФАЗ автобусы!Өфө һәм Нефтекама өсөн 25 яңы НЕФАЗ автобусы!
Өфө һәм Нефтекама өсөн 25 яңы НЕФАЗ автобусы!

Ҡала автобустарын яңыртыу 2019 йылда Радий Хәбиров инициативаһы менән башланды. Ошо йылдарҙа Башҡортостан ҡалалары урамдарына 1 519 яңы автобус сыҡты. Быйыл йыл аҙағына тиклем тағы 53 автобус һатып алынасаҡ. НЕФАЗ автобустарын 2026 йылдың 15 октябренә (32 машина) һәм 10 ноябренә (21 машина) тапшырасаҡтар.

Яңы автобустар уңайлы йөрөү өсөн кәрәкле бөтә нәмә менән йыһазландырылған һәм «Ҡулайлы мөхит» талаптарына яуап бирә.

Техника өҙлөкһөҙ эшләһен, пассажирҙарҙың юлдары имен булһын тип, лайк ҡуйығыҙ! Республика көнө менән ҡотлайбыҙ, дуҫтар!

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика