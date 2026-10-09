Өфөлә дәүләт эшмәкәре Миҙхәт Шакировҡа һәйкәл асылды

Сарала Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров, дәүләт эшмәкәре, министрлыҡ һәм ведомстволар етәкселәре, йәмәғәт ойошмалары вәкилдәре, баш ҡала халҡы һәм ҡунаҡтары ҡатнашты.
Миҙхәт Шакиров һәйкәле уның ҡаҙаныштары һәм совет осоронда Башҡортостанды төҙөгән көрәштәштәренең хеҙмәт билдәһенә әүереләсәк, тип билдәләне төбәк етәксеһе.
– Күптән түгел – 5 октябрҙә – Миҙхәт Закир улының тыуыуына 110 йыл тулды. Ул республика менән 18 йыл бик ауыр ваҡытта етәкселек итә. Иҡтисади күҙлектән ҡарағанда, бындай идарасы булмаһа, беҙҙә булған ныҡлы нигеҙ, ҡеүәтле инфраструктура булмаҫ ине. Һәм, әлбиттә, һәйкәл идеяһы – ул тәү сиратта Миҙхәт Закир улының республиканы кешеләргә ҡарата һөйөү һәм ихтирам менән алға этәргәне өсөн рәхмәт билдәһе, – тине Радий Хәбиров. – Шулай уҡ был һәйкәл – ҡалалар төҙөгән, булдырған һәм беҙгә үҙ тәжрибәһен тапшырған тотош быуынға хөрмәт күрһәтеү. Беҙ бергәләп илебеҙ һәм беҙгә яҡшы киләсәк бүләк иткән кешеләр тураһында хәтерләргә тейешбеҙ.
Дәүләт эшмәкәренең ҡыҙы һәм ейәнсәре Неля Имашева менән Элина Червиченко Миҙхәт Шакировтың иҫтәлеген мәңгеләштергәне өсөн Башҡортостан Башлығына рәхмәт белдерҙе.
– Миҙхәт Закир улы идара иткән йылдарҙа республикабыҙ өлгәшкән бөтә уңыштарға туҡталмайым. 1981 йылда уға Социалистик Хеҙмәт Геройы исеме бирелә. Шулай уҡ ул бишЛенин ордены, ике Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ ордены һәм «Бөйөк Ватан һуғышында маҡтаулы хеҙмәте өсөн» миҙалы кавалеры, – тине Неля Имашева. – Ветерандар уны аҡыллы етәксе булараҡ йылы иҫкә ала. Миҙхәт Закир улына һәйкәл Ватаны мәнфәғәтенә намыҫлы һәм фиҙаҡәр хеҙмәт иткән кешеләрҙе кәүҙәләндерә. Улар тураһында иҫтәлек беҙҙең тарих биттәрендә мәңге һаҡланырға тейеш.
Тантана аҙағында Радий Хәбиров һәм абруйлы ҡунаҡтар һәйкәлгә сәскәләр һалды.
Әйтергә кәрәк, скульптур композиция Өфөнөң Миҙхәт Шакиров исемендәге скверы биләмәһендә ҡуйылды. Ул Коммунистик һәм Дорофеев урамдары киҫелешендә, дәүләт эшмәкәре йәшәгән урындан алыҫ түгел урынлашҡан. Һәйкәлдең авторы – сығышы менән республиканан булған скульптор, Рәсәйҙең халыҡ рәссамы Салауат Щербаков.
Майҙансыҡтың уртаһында гранит баҫҡыслы постаментта 2,3 метр бейеклектәге Миҙхәт Шакировтың бронзанан ҡойолған фигураһы урынлашҡан.Уның артында шулай уҡ бронзанан 2,75 метр бейеклектәге монументаль пилон урынлашҡан. Унда Миҙхәт Шакиров етәкселеге осоронда Башҡорт АССР-ының сәнәғәт, ауыл хужалығы һәм мәҙәниәт үҫешенең төп этаптарына арналған тематик рельефтар урынлаштырылған. Пилондың өҫкө өлөшөндә – рус һәм башҡорт телдәрендә КПСС-тың Башҡортостан өлкә комитетының беренсе секретары исеме менән шрифт композицияһы, шулай уҡ 1978 һәм 1993 йылдарҙағы Башҡортостан гербтары һәм Социалистик Хеҙмәт Геройы йондоҙо һүрәттәре.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ: 2025-2026 йылдарҙа сквер биләмәһе тәртипкә килтерелде – бында гранит плита, газондар түшәлде, яҡтыртыу ҡуйылды һәм ял итеү зоналары ойошторолдо.
– Миҙхәт Закир улы Шакировты шәхсән белмәй инем. Уның тураһында легендалар йөрөй, шуға күрә ҡыҙына, ветерандарға мөрәжәғәт итеп, ниндәй булыуы хаҡында һөйләүҙәрен һораным, – тип уртаҡлашты Радий Хәбиров журналистар менән әңгәмәлә. – Уны эшлекле, аҙ һүҙле, ҡаты, әммә шул уҡ ваҡытта изге күңелле итеп хәтерләйҙәр. Иң мөһиме – ул яҡшы кеше булған, был бик мөһим.