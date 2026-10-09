+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Октября , 13:00

Быйылғы лауреаттарға шөһрәтле премия тапшырылды

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 2026 йылғы лауреаттарға Салауат Юлаев премияларын тапшырҙы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Быйылғы лауреаттарға шөһрәтле премия тапшырылдыБыйылғы лауреаттарға шөһрәтле премия тапшырылды
Быйылғы лауреаттарға шөһрәтле премия тапшырылды

Премияға композитор, 400-ләп йыр, баллада һәм романс авторы Рим Мәхмүт улы Хәсәнов – милли йыр сәнғәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергәне өсөн;

- режиссер Илшат Мәғәфүр улы Фәхертдинов – халыҡ-ара, Бөтә Рәсәй һәм республика кимәлендәге күләмле сараларҙы тормошҡа ашырыуға ҙур өлөш индергәне өсөн;

- яҙыусы Мөнир Сәхиулла улы Ҡунафин һәм режиссер Рөстәм Милләт улы Хәкимов – Милли йәштәр театрында ҡуйылған «Бер ғүмер етмәй икән» спектакле өсөн;

- Владимир Геннадьевич Лобанов, Рөстәм Аяз улы Хәсәнов, Фирдант Сәлимйән улы Нуриәхмәтов, һәм Илгиз Фазылйән улы Фәйзуллинды берләштергән ижади төркөм – Стәрлебаш районындағы «41-ҙең ҡатын-ҡыҙҙары» һәйкәле өсөн.  

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика