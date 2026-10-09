Быйылғы лауреаттарға шөһрәтле премия тапшырылды

Премияға композитор, 400-ләп йыр, баллада һәм романс авторы Рим Мәхмүт улы Хәсәнов – милли йыр сәнғәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергәне өсөн;
- режиссер Илшат Мәғәфүр улы Фәхертдинов – халыҡ-ара, Бөтә Рәсәй һәм республика кимәлендәге күләмле сараларҙы тормошҡа ашырыуға ҙур өлөш индергәне өсөн;
- яҙыусы Мөнир Сәхиулла улы Ҡунафин һәм режиссер Рөстәм Милләт улы Хәкимов – Милли йәштәр театрында ҡуйылған «Бер ғүмер етмәй икән» спектакле өсөн;
- Владимир Геннадьевич Лобанов, Рөстәм Аяз улы Хәсәнов, Фирдант Сәлимйән улы Нуриәхмәтов, һәм Илгиз Фазылйән улы Фәйзуллинды берләштергән ижади төркөм – Стәрлебаш районындағы «41-ҙең ҡатын-ҡыҙҙары» һәйкәле өсөн.