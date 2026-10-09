+4 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Октября , 15:00

550 мәктәп уҡыусыһы шайморатовсы булып китте!

9 октябрҙә Өфөнөң Совет майҙанында Башҡортостан ҡалаларынан һәм райондарынан 550 уҡыусы тантаналы рәүештә шайморатовсылар сафына алынды.

Добавить в предпочтительные источники Google
550 мәктәп уҡыусыһы шайморатовсы булып китте!550 мәктәп уҡыусыһы шайморатовсы булып китте!
550 мәктәп уҡыусыһы шайморатовсы булып китте!

Тантанала республика Башлығы Радий Хәбиров ҡатнашты. Төбәк етәксеһе үҙ сығышында уҡыусыларҙы әһәмиәтле ваҡиға менән ҡотланы.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика