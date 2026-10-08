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8 Октября , 08:27

Студенттар шөһрәтле стипендияға ғариза бирә ала

Открыт прием заявок на стипендию Президентского фонда природы.

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Студентов Башкортостана приглашают получить

Кто может участвовать?

Студенты любой формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура) и любого профиля – от экологов до IT-специалистов. 10 победителям с ноября 2026 по август 2027 года будут выплачивать стипендию 30 000 ₽ в месяц.

Какие условия?

У вас должен быть готовый план развития конкретной особо охраняемой природной территории (федеральной, региональной или местной). Проект может быть исследовательским, практическим или просветительским.

Подавайте заявку до 12 октября 2026 года на сайте заповеднаястипендия.рф xn--80aafibdckoc4cdfnh4ar6ui.xn--p1ai и в сообществе в ВК vk.ru/zapovednayastipendiya

Одним из недавних победителей в Башкортостане стала Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики. В сентябре 2026 года проект по сохранению зубров в Мурадымовском ущелье получил одобрение и финансирование.

Автор:Айбулат Ишназаров
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1917-2026 "Йәшлек" гәзите

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