Ике ҡатын, бер мутлыҡ тарихы: енәйәт эше судҡа тапшырылған

Оператив-эҙләү саралары барышында асыҡланыуынса, ҡатын наркотиктарҙың законһыҙ әйләнеше өсөн ғәйепләнеүсе кешенең әсәһенән улына ҡарата ҡулланылған сикләү сараһын үҙгәртеү һәм уға иректән мәхрүм итеү менән бәйле булмаған яза тәғәйенләү өсөн аҡса талап иткән. Имеш, ул аҡсаны Рәсәй Именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы, башҡа хоҡуҡ һаҡлау органдары һәм суд хеҙмәткәрҙәренә тапшырырға тейеш булған. Әммә ҡатындың тикшереү барышына йәки суд ҡарарына йоғонто яһау мөмкинлеге булмаған.
Талап ителгән аҡсаның бер өлөшөн тапшырғандан һуң, зыян күреүсе ҡатын был ғәмәлдәрҙең законһыҙ булыуын аңлаған һәм именлек органдарына мөрәжәғәт иткән.
Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса идаралығы ФСБ материалдары нигеҙендә Өфөлә йәшәүсе 29 йәшлек ҡатынға ҡарата Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһының 4-се өлөшө («Мутлыҡ») буйынса енәйәт эше ҡуҙғатҡан.
Әлеге ваҡытта тикшереү тамамланған. Енәйәт эше материалдары тейешле ҡарар сығарыу өсөн судҡа тапшырылған.
Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығының матбуғат хеҙмәте.