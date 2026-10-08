+14 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Октября , 14:00

Ике ҡатын, бер мутлыҡ тарихы: енәйәт эше судҡа тапшырылған

Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы Өфөлә йәшәгән 1996 йылғы ҡатындың мутлыҡ юлы менән аҡса алыуға бәйле енәйәтен асыҡлаған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ике ҡатын, бер мутлыҡ тарихы: енәйәт эше судҡа тапшырылғанИке ҡатын, бер мутлыҡ тарихы: енәйәт эше судҡа тапшырылған
Ике ҡатын, бер мутлыҡ тарихы: енәйәт эше судҡа тапшырылған

Оператив-эҙләү саралары барышында асыҡланыуынса, ҡатын наркотиктарҙың законһыҙ әйләнеше өсөн ғәйепләнеүсе кешенең әсәһенән улына ҡарата ҡулланылған сикләү сараһын үҙгәртеү һәм уға иректән мәхрүм итеү менән бәйле булмаған яза тәғәйенләү өсөн аҡса талап иткән. Имеш, ул аҡсаны Рәсәй Именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы, башҡа хоҡуҡ һаҡлау органдары һәм суд хеҙмәткәрҙәренә тапшырырға тейеш булған. Әммә ҡатындың тикшереү барышына йәки суд ҡарарына йоғонто яһау мөмкинлеге булмаған.
Талап ителгән аҡсаның бер өлөшөн тапшырғандан һуң, зыян күреүсе ҡатын был ғәмәлдәрҙең законһыҙ булыуын аңлаған һәм именлек органдарына мөрәжәғәт иткән.
Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан буйынса идаралығы ФСБ материалдары нигеҙендә Өфөлә йәшәүсе 29 йәшлек ҡатынға ҡарата Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһының 4-се өлөшө («Мутлыҡ») буйынса енәйәт эше ҡуҙғатҡан.
Әлеге ваҡытта тикшереү тамамланған. Енәйәт эше материалдары тейешле ҡарар сығарыу өсөн судҡа тапшырылған.


Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығының матбуғат хеҙмәте.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика