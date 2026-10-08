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8 Октября , 06:13

Беҙҙең роботтар халыҡ-ара ярышта ҡатнашасаҡ

С 6 по 10 октября в Москве пройдут отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов». В этом году масштабные соревнования станут частью форума «Цифровые решения» и развернутся на площадке кинозавода «Москино», а также в Национальном центре «Россия». В зрелищных поединках сойдутся 144 команды разработчиков из 10 стран мира.

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Участники турнира разделятся на две весовые категории: мини-роботы весом до 1,5 кг и тяжеловесы до 110 кг. Российскую сборную составят более 120 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана и других регионов страны. Им составят конкуренцию инженеры и юные специалисты из Индии, Бразилии, США, Китая, Беларуси, Ирана и ряда других государств. Всего на участие в сезоне было подано 32 заявки от коллективов из 15 стран, что свидетельствует о растущем международном интересе к турниру.  

Каждый день соревнований будет начинаться с эффектного шоу-пролога, после которого пройдут основные блоки поединков в обеих категориях. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, организаторы подготовили эксклюзивную прямую трансляцию на платформе VK Видео. Также наблюдать за боями в реальном времени можно будет на больших экранах в зоне общего доступа на форуме «Цифровые решения».  

Координацию ежегодного чемпионата осуществляет Минцифры России при поддержке правительства Москвы. Генеральными технологическим и индустриальным партнерами мероприятия выступили VK и «ИКС Холдинг», а оператором – АНО «Инженеры и роботы». Подробная информация о расписании и возможностях участия скоро появится на официальном сайте турнира и в его сообществе ВКонтакте, ссылка на прямую трансляцию чемпионата здесь

Узнать больше о башкирских участниках и следить за их подготовкой можно в сообществах команд «КиберАгро Жнец» (vk.com/kiber_agro) и STRiX (vk.ru/club239160248). 

Автор:Айбулат Ишназаров
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