+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Октября , 06:14

"Асыштар донъяһы"на мәктәп уҡыусылары ҡабул ителә

Региональное отделение Русского географического общества (РГО) в Башкортостане открывает приём заявок на Профильную смену «Мир открытий». Мероприятие запланировано на вторую половину ноября 2026 года.

Добавить в предпочтительные источники Google

«Мир открытий» — флагманский проект РГО, который помогает талантливым школьникам сделать первые шаги в науке. Программа реализуется с 2015 года и в этом году проводится при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и Министерства образования и науки РБ, совместно с Молодёжным центром РГО в РБ.

Смена пройдёт на базе филиала военно‑патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Стерлибашевском районе. Бесплатно смогут принять участие 40 школьников 5–9 классов (в возрасте от 12 до 16 лет включительно) — тех, кто проявит наибольшую мотивацию и заинтересованность.

Программа смены построена как интенсив: ребята расширят знания в сфере географии, экологии, краеведения и смежных дисциплин, познакомятся с работой учёных и экспертов РГО, освоят практические приёмы полевых исследований.

Отбор участников — конкурсный, открытый и прозрачный. Комиссия будет оценивать:

  • портфолио достижений за последние два года (дипломы, грамоты, награды олимпиад и конкурсов);
  • успеваемость;
  • рекомендации от местных отделений РГО;
  • творческое эссе, подготовленное индивидуально.

Организатор полностью покрывает расходы на проживание, трёхразовое питание и брендированную экипировку для участников. При этом трансфер до площадки смены и обратно родители организуют самостоятельно.

Подать заявку на конкурс родители (законные представители) могут строго в период с 1 по 25 октября 2026 года включительно через официальную электронную форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/686e2b14eb61460e1e8f8cde .

Источник:  Региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика