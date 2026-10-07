+10 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 03:00

Владимир Путин менән 2026 йылға йомғаҡ яһау форматы иғлан ителде

Рәсәй президентының матбуғат секретары Дмитрий Песков хәбәр итеүенсә, тура бәйләнешкә әҙерлек башланған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Владимир Путин менән 2026 йылға йомғаҡ яһау форматы иғлан ителдеВладимир Путин менән 2026 йылға йомғаҡ яһау форматы иғлан ителде
Владимир Путин менән 2026 йылға йомғаҡ яһау форматы иғлан ителде

 

«2025 һәм башҡа йылдарҙағы кеүек берләштерелгән формат әҙерләйбеҙ. Тура бәйләнеш һәм дәүләт башлығының йыллыҡ ҙур матбуғат конференцияһы», — тип белдерҙе Песков.
Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика