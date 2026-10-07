+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 12:00

Владимир Балтер менән осрашыу

7 октябрҙә Мәскәүҙә «Алтын көҙ» Рәсәй агросәнәғәт күргәҙмәһе майҙансығында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров «Росагролизинг» акционерҙар йәмғиәтенең яңы тәғәйенләнгән генераль директоры Владимир Балтер менән осрашты.

Добавить в предпочтительные источники Google
Владимир Балтер менән осрашыуВладимир Балтер менән осрашыу
Владимир Балтер менән осрашыу

Көн тәртибендә – компанияның төбәктең агросәнәғәт комплексы менән артабан хеҙмәттәшлек итеүе мәсьәләләре.

Радий Хәбиров ауыл хужалығы техникаһы паркын яңыртыу буйынса «Росагролизинг» менән үҙ-ара эш итеү һөҙөмтәләрен ыңғай баһаланы һәм аграрийҙар өсөн льготалы шарттарҙы һаҡлап ҡалыу кәрәклеген һыҙыҡ өҫтөнә алды. Билдәләп үтәйек: республика компания менән 2002 йылдан хеҙмәттәшлек итә. Ошо осорҙа лизинг программаһы буйынса Башҡортостан 31 миллиард һумдан ашыу суммаға 6,7 мең берәмек ауыл хужалығы техникаһына һәм ҡорамалдарына эйә булған.

Осрашыуҙа шулай уҡ «Росагролизинг»тың Машина-технология компанияһы – «МТК-РАЛ-Башҡортостан» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтенең эшмәкәрлеге тикшерелде. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ: республика Рәсәйҙең агротехнологик хеҙмәттәр күрһәтеү һәм механизацияланған баҫыу эштәрен үткәреү буйынса Машина-технология компанияһын сафҡа индергән тәүге төбәк булды. Был инвестиция проектын тормошҡа ашырыу тураһында килешеүҙе 2026 йылдың июнендә Петербург халыҡ-ара иҡтисади форумы майҙансығында төҙөгәйнеләр. Яңы предприятие 6,2 миллиард һумлыҡ 724 берәмек ауыл хужалығы техникаһы алған һәм 250 мең гектарҙан ашыу майҙанда сәсеү, эшкәртеү, һөрөү һәм уңыш йыйыу буйынса хеҙмәттәр күрһәткән.

Владимир Балтер билдәләүенсә, Башҡортостан «Росагролизинг» структураһында ауыл хужалығы машиналарын һатып алыу күләме буйынса ил төбәктәре араһында беренсе урын биләй.

– Хеҙмәттәшлегебеҙҙең көсәйеүен күрәбеҙ. Шуныһы мөһим: республика төбәктең ауыл хужалығы тауарҙары етештереүселәре өсөн льготалы финанс инструменттары аша техника һатып алыуҙы дәртләндереүен дауам итә. Был хужалыҡтар паркын яңыртыуҙың тиҙләтелгән темптарҙа барыуын күрһәтә, – тине Владимир Балтер. – Шулай уҡ сүп-сар ташыусы машиналар паркын яңыртыу маҡсатында эко-лизинг линияһы буйынса үҙ-ара эш итеүҙе дауам итәбеҙ. Уҙған йылдан алып төбәккә ошондай 26 машина тапшырылған, был теманы артабан да үҫтерергә планлаштырабыҙ.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика