+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 10:11

Радий Хәбиров агросәнәғәт күргәҙмәһендә Башҡортостан делегацияһын етәкләне

7 октябрҙә Мәскәүҙә БР Башлығы Радий Хәбиров етәкселегендәге Башҡортостан делегацияһы «Алтын көҙ» XXVIII Рәсәй агросәнәғәт күргәҙмәһе майҙансығында эш башланы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Радий Хәбиров агросәнәғәт күргәҙмәһендә Башҡортостан делегацияһын етәкләнеРадий Хәбиров агросәнәғәт күргәҙмәһендә Башҡортостан делегацияһын етәкләне
Радий Хәбиров агросәнәғәт күргәҙмәһендә Башҡортостан делегацияһын етәкләне
 Рәсәй Ауыл хужалығы министрлығы йыл һайын ойошторған экспозиция илдең иң ҙур тармаҡ сараларының береһе булып тора. Быйыл ул 7-10 октябрҙә "Тимирязев үҙәге" күргәҙмә комплексында үтә.

«Алтын көҙ»ҙөң дөйөм майҙаны - 14 мең квадрат метр. Унда 60 мең самаһы ҡунаҡтың килеүе көтөлә.

Башҡортостан делегацияһының эш программаһында - тематик "түңәрәк өҫтәл"дәрҙә һәм панель дискуссияларҙа ҡатнашыу, тармаҡ предприятиелары һәм ойошмалары етәкселәре менән эшлекле осрашыуҙар, шулай уҡ агросәнәғәт комплексында төбәк мөмкинлектәре менән таныштырыу.

Республика стендында малсылыҡ, үҫемлекселек һәм биотехнологиялар өлкәһендә фәнни-технологик проекттар, шулай уҡ төбәктең аҙыҡ-түлек һәм эшкәртеү сәнәғәте өлкәһендәге алдынғы предприятиелары продукцияһы тәҡдим ителгән.

- Башҡортостан - ғәҙәттәгесә көслө ауыл хужалығы төбәге. Беҙ һәр ваҡыт «Алтын көҙ» күргәҙмәһендә ҡатнашабыҙ, – тип билдәләне Радий Хәбиров. - Бөгөн агросәнәғәт комплексы фәнһеҙ һөҙөмтәле үҫешә алмай. Алдынғы проекттарҙы тормошҡа ашырыу хужалыҡтарҙы, белем биреү һәм фәнни эшмәкәрлекте берләштергәндә мөмкин. Тап ошондай алымды тармаҡта ҡулланырға тырышабыҙ.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика