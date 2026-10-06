Төбәк халыҡтарының һанлы атласын төҙөйҙәр

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6 Октября , 04:59

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Культура Башкортостана становится основой для интерактивных историй, мини-игр, анимации и современных медиапродуктов.

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В республике реализуется проект «Атлас народов: Башкортостан — Родина многих», который объединяет образовательные форматы, цифровые технологии и культурное наследие региона. В нем участвуют резиденты Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ - Мастерская киберфизической инновации «Берлога» и анимационная студия ARTWOLL.

Проект реализует Мастерская «Берлога», подразделение Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан. Мероприятия приурочены к Году единства народов России и проходят при грантовой поддержке Движения Первых и Министерства просвещения Республики Башкортостан. Для участников предусмотрено пять направлений: интерактивные истории, мини-игры, медиапроизводство, классическая анимация и анимация с использованием искусственного интеллекта. В каждом из них культурные сюжеты и образы народов Башкортостана становятся основой для создания современных цифровых продуктов.

Отдельное направление связано с классической анимацией. Здесь объединили экспертизу Мастерская «Берлога» и анимационная студия ARTWOLL. «Берлога» отвечает за общую реализацию проекта, а ARTWOLL курирует анимационное направление и привносит профессиональный опыт в создание анимационных продуктов. Такой формат позволяет участникам познакомиться с процессами, которые используются в реальном анимационном производстве, и применить полученные знания на практике.

— Башкортостан обладает богатым и разнообразным культурным наследием. Наша задача — создавать условия, в которых молодое поколение сможет не только изучать его, но и находить современные способы говорить о нем. Такие проекты помогают одновременно сохранять связь с культурой региона, развивать творческий потенциал молодежи и формировать кадровый резерв для креативных индустрий республики, — прокомментировал министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

Проект «Атлас народов» становится площадкой, где знакомство с культурным наследием сочетается с освоением современных инструментов создания цифрового контента. Участники не только изучают историю и культуру народов Башкортостана, но и учатся самостоятельно превращать эти знания в игры, анимацию, медиаматериалы и интерактивные истории.

Итоговым событием проекта станет Фестиваль, который пройдет в ноябре. На нем представят платформу «Атлас народов» и результаты работы участников по всем направлениям.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. 

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. 

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

Автор:Айбулат Ишназаров
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