Финанс грамоталылығы буйынса IX Бөтә Рәсәй онлайн-зачеты

Сарала үҙ аллы йәки бөтә ғаилә менән ҡатнашырға мөмкин. Һынау таныш тормош ситуацияларына нигеҙләнгән һәм финанс мәсьәләләрен яҡшыраҡ аңларға, төплө ҡарарҙар ҡабул итеү күнекмәләрен үҫтерергә ярҙам итәсәк. Ә финанс темаһына ышаныслы йүнәлеш алғандар өсөн алдынғы кимәл бар.
Башланғыс класс уҡыусыларын финанс белеменең төп төшөнсәләре менән таныштырырлыҡ мауыҡтырғыс интерактив заданиелар көтә. 7-11 класс уҡыусылары 13-15 октябрҙә олимпиада зачетында үҙ көсөн һынап ҡарай ала. Уңышлы ҡатнашыу «Юғары проба» Бөтә Рәсәй олимпиадаһының финалына сығырға мөмкинлек бирәсәк, уның еңеүселәре һәм призерҙары юғары уҡыу йортона ингәндә льготалар ала ала.
Шәхси зачет 20 минутҡа тиклем, олимпиада зачеты 40 минутҡа тиклем, ғаилә зачеты бер сәғәткә тиклем дауам итә.
Һынауға ошо һылтанма буйынса теркәлергә мөмкин: https://finzachet.ru/?utm_source=event_2026&utm_medium=social_adv&utm_campaign=arfg
Ойоштороусыһы — Рәсәй банкы.