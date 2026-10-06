+6 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Октября , 07:13

Финанс грамоталылығы буйынса IX Бөтә Рәсәй онлайн-зачеты

Финанс тураһында белемегеҙҙе тикшерегеҙ, файҙалы кәңәштәр алығыҙ һәм ҡаҙаныштар коллекцияһын йыйығыҙ. Зачетты уңышлы тамамлаған һәр ҡатнашыусы шәхси һөҙөмтәләре менән исемле сертификат аласаҡ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Финанс грамоталылығы буйынса IX Бөтә Рәсәй онлайн-зачетыФинанс грамоталылығы буйынса IX Бөтә Рәсәй онлайн-зачеты
Финанс грамоталылығы буйынса IX Бөтә Рәсәй онлайн-зачеты

 Сарала үҙ аллы йәки бөтә ғаилә менән ҡатнашырға мөмкин. Һынау таныш тормош ситуацияларына нигеҙләнгән һәм финанс мәсьәләләрен яҡшыраҡ аңларға, төплө ҡарарҙар ҡабул итеү күнекмәләрен үҫтерергә ярҙам итәсәк. Ә финанс темаһына ышаныслы йүнәлеш алғандар өсөн алдынғы кимәл бар.

Башланғыс класс уҡыусыларын финанс белеменең төп төшөнсәләре менән таныштырырлыҡ мауыҡтырғыс интерактив заданиелар көтә. 7-11 класс уҡыусылары 13-15 октябрҙә олимпиада зачетында үҙ көсөн һынап ҡарай ала. Уңышлы ҡатнашыу «Юғары проба» Бөтә Рәсәй олимпиадаһының финалына сығырға мөмкинлек бирәсәк, уның еңеүселәре һәм призерҙары юғары уҡыу йортона ингәндә льготалар ала ала.

Шәхси зачет 20 минутҡа тиклем, олимпиада зачеты 40 минутҡа тиклем, ғаилә зачеты бер сәғәткә тиклем дауам итә.

Һынауға ошо һылтанма буйынса теркәлергә  мөмкин: https://finzachet.ru/?utm_source=event_2026&utm_medium=social_adv&utm_campaign=arfg

Ойоштороусыһы — Рәсәй банкы.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика