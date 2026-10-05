"Мәктәп 21+" һәм яңы партнер ЯЗ үҫтереүҙә эшләйәсәк

Соответствующий меморандум на площадке Moscow Startup Summit подписали генеральный директор «Ростелекома» в регионе Сергей Нищев и генеральный директор «Школы 21+» в Уфе Екатерина Подымова.

Партнеры планируют объединить образовательные и технологические компетенции для развития прикладных решений с использованием искусственного интеллекта. В рамках соглашения стороны будут заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью, а также проводить совместные ИТ-мероприятия. Они станут площадкой для обмена опытом с технологическими компаниями и развития цифрового сообщества в республике.

— Подписание меморандума позволит объединить экспертизу технологической компании и образовательные возможности «Школы 21». Участники школы будут работать над реальными задачами компании и совместными проектами, получая практические навыки и компетенции, востребованные бизнесом. Такой формат подготовки поможет формировать специалистов, готовых к дальнейшему трудоустройству. Одновременно совместная работа позволит создавать прикладные технологические решения, которые можно внедрять в реальные процессы и получать от них практический и экономический эффект, — комментирует генеральный директор «Школы 21+» в Уфе Екатерина Подымова.

Одним из ключевых направлений станет работа над конкретными задачами предприятий и организаций Башкортостана. Участники школы смогут подключаться к проектам Проектного офиса цифровой трансформации «Ростелекома» и вместе с экспертами компании искать решения для автоматизации документооборота, создания цифровых сервисов и информационных систем для государственных структур, а также для применения компьютерного зрения на промышленных предприятиях.

Отдельное направление связано с агропромышленным комплексом. В числе возможных проектов - «Цифровой улей» и Единая цифровая платформа пчеловодства.

— Участники «Школы 21+» находятся в начале профессионального пути, но именно это позволяет им смотреть на технологические задачи без шаблонов и предлагать нестандартные решения. Мы будем привлекать их к работе над реальными кейсами и видим перспективы совместных проектов в самых разных сферах - от цифровых госуслуг и промышленности до агропромышленного комплекса. Наша цель - находить решения, которые после пилотирования в Башкортостане можно масштабировать на другие регионы, — сказал генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане Сергей Нищев.

Стороны также договорились развивать образовательные инициативы в сфере искусственного интеллекта. Первым пилотным проектом уже стало обучение руководящего состава республиканских органов власти основам применения ИИ-инструментов в государственном управлении.

Напомним, «Школа 21+» - школа цифровых технологий, которая работает в Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса Уфы. Здесь любой желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, развить навыки в сфере информационных технологий и подготовиться к работе цифровым инженером. Уфимский кампус рассчитан на 408 рабочих станций.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.



Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети