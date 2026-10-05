Бөтә Рәсәй ғалимдарына фәнни туризм күрһәтелде

Исследователи познакомились с научным и туристическим потенциалом Башкортостана в рамках Международной школы-конференции «UUST Nanomaterials Days». Мероприятие соответствует инициативе «Научно-популярный туризм» направления Десятилетие науки и технологий.

– Отрадно видеть, как научно-популярный тризм Башкортостана интересует ученых и гостей из других регионов. Сейчас в республике действуют 9 основных экскурсий по разным направлениям от гуманитарного до физико-математического. А в текущем году Евразийский НОЦ запустил два новых маршрута. Один является межрегиональным, который включает Нижний Новгород и Новосибирск, второй международный. Мы рады рассказать о своих лучших практиках, - отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

Ученые разделились на две группы и прошли экскурсии от лабораторий в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ до предприятий и медицинских учреждений.

В рамках научно‑технической экскурсии гости посетили лаборатории, где работают молодые ученые под руководством опытных профессоров и пообщались с ними. Увидели модель уникального станка, новый авиационный двигатель, изучили наноструктурный титан для биомедицинских применений, включая имплантаты.

На биолого‑медицинской экскурсии познакомились с разработками и испытаниями лекарств, с персонифицированными имплантами, созданными на 3D‑принтере. Здесь гостям рассказали о технологии и биоматериале «Аллоплант», его применении в разных областях медицины и возможностях восстановления зрения.

Гостям показали ключевые объекты научной инфраструктуры по таким направлениям, как: строительство, архитектура, машиностроение, медицина. Напомним, что в текущем году уже проведено 35 экскурсий, в которых приняло участие полторы тысячи человек.

Также в рамках международной школы-конференции организованы дискуссии представителей смежных областей о приоритетных задачах, требующих интеграции подходов из разных научных школ. Проведены обучающие мастер-классы и семинары, посвященные научной работе и углублению знаний по направлению «Физика и химия материалов нового поколения».

Напомним, проект научно-популярного туризма Башкортостана вошел в число лидеров и занял 1 место в отборочном полуфинале Всероссийского конкурса «Маршрут года». В этом году на участие в полуфинале поступило 460 заявок из 31 населённого пункта 20 регионов России. На конкурсе «Маршрут года» Башкортостан представил все 9 маршрутов, рассказал о реализации в 2026 году двух новых, сделал акцент на самых популярных из них, а также подчеркнул значимость и вовлеченность людей в научные экскурсии. Все девять маршрутов прошли экспертизу Координационного совета при Президенте РФ и вошёл в федеральный перечень.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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