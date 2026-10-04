+3 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Октября , 07:29

Өфөлә слёт үтте

#ЮлайКәримовфотоһы

Добавить в предпочтительные источники Google
Өфөлә слёт үттеӨфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте

2026 йылдың 3 октябрендә Өфөлә Бөтә Рәсәй коллекционерҙар һәм модельсылар слеты, шулай уҡ ретро-автомобилдәр күргәҙмәһе үтте

#ЮлайКәримовфотоһы

Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Өфөлә слёт үтте
Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика