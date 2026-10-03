Шағирә Лилиә Һаҡмар

Әйткәндәй, уның бөгөн тыуған көнө
ҺӨЙӨҮ ҺҮҘЕ – БӨЙӨК ҠАНУН
Күрәһеңме, ҡулдарымдан
Гөлдәр тама, усаҡ яна,
Һәр һүҙеңдән, һәр ымыңдан
Яҡыная ике ара.
Иренемдән балдар тама
Һинең йылы ҡарашыңдан –
Яралғанбыҙ мин тик һине,
Ә һин мине яратырға.
Яралғанбыҙ бер йән булып –
Ғәйбәт һөйләп ҡаңғырмағыҙ,
Йөрәктәргә яра һалып,
Бер бөтөндө айырмағыҙ!
Ҡайырмағыҙ пар ҡанатты
Көнсөл, яһил ҡулдар менән,
Һеҙгә түгел, беҙ бит бары
Тик һөйөүгә ҡолдар гелән.
Һөйөү һүҙе – бөйөк ҡанун,
Һинең ҡаның, минең ҡаным,
Ҡояш кеүек бергә яныу,
Бер бөтөндә, ерҙә ҡалыу!