+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Октября , 04:30

Шағирә Лилиә Һаҡмар

#ЮлайКәримовфотоһы

Добавить в предпочтительные источники Google
Шағирә Лилиә ҺаҡмарШағирә Лилиә Һаҡмар
Шағирә Лилиә Һаҡмар

Әйткәндәй, уның бөгөн тыуған көнө

ҺӨЙӨҮ ҺҮҘЕ – БӨЙӨК ҠАНУН

Күрәһеңме, ҡулдарымдан
Гөлдәр тама, усаҡ яна,
Һәр һүҙеңдән, һәр ымыңдан
Яҡыная ике ара.

Иренемдән балдар тама
Һинең йылы ҡарашыңдан –
Яралғанбыҙ мин тик һине,
Ә һин мине яратырға.

Яралғанбыҙ бер йән булып –
Ғәйбәт һөйләп ҡаңғырмағыҙ,
Йөрәктәргә яра һалып,
Бер бөтөндө айырмағыҙ!

Ҡайырмағыҙ пар ҡанатты
Көнсөл, яһил ҡулдар менән,
Һеҙгә түгел, беҙ бит бары
Тик һөйөүгә ҡолдар гелән.

Һөйөү һүҙе – бөйөк ҡанун,
Һинең ҡаның, минең ҡаным,
Ҡояш кеүек бергә яныу,
Бер бөтөндә, ерҙә ҡалыу!

 

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика