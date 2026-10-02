Уңайһыҙ хәлгә ҡалмағыҙ - 30 литрҙан артыҡ "заправиться" иттермәйҙәр!

Һуңғы ваҡытта киң мәғлүмәт сараларында быға кире мәғлүмәт менән яңылыҡтар күренде.
Ситуация шундай: федераль ҡануниәткә ярашлы (ГОСТ Р 58404-2019 «Станциялар һәм автозаправка комплекстары. Техник эксплуатация ҡағиҙәләре) нефть продукттарын канистрҙарға ҡойҙороу рөхсәт ителә, әммә тара материалы буйынса ҡаты сикләү бар.
Шул уҡ ваҡытта 2026 йылдың йәйендә Рәсәй Федерацияһында барлыҡҡа килгән яғыулыҡ дефициты шарттарында Өфөлә Башҡортостан Республикаһында яғыулыҡ менән тәьмин итеү буйынса хәлде контролдә тотоу буйынса оператив штаб булдырылды. Унда янғынға ҡаршы көрәш маҡсатында нефть продукттарына канистрҙарға һәм башҡа һауыттарға яғыулыҡ тултырыуҙы тыйыу тураһында ҡарар ҡабул иттеләр. Шулай уҡ физик шәхестәр өсөн бер заправкаға 30 литр күләмендә яғыулыҡ тултырыу күләме буйынса сикләүҙәр индерелде.
Әлеге ваҡытта был сикләүҙәр ғәмәлдә.
Шуны ла билдәләп үтергә кәрәк, Рәсәйҙең 50-нән ашыу төбәгендә канистрҙарға яғыулыҡ тултырыуға ошондай уҡ сикләү индерелгән.