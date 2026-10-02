+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Октября , 08:21

Уңайһыҙ хәлгә ҡалмағыҙ - 30 литрҙан артыҡ "заправиться" иттермәйҙәр!

Башҡортостанда яғыулыҡ буйынса сикләү ғәмәлдә ҡала – бер заправкала 30 литрҙан артыҡ алып булмай. Канистрҙарға яғыулыҡ тултырыу тыйыуы ла алынмаған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Уңайһыҙ хәлгә ҡалмағыҙ - 30 литрҙан артыҡ "заправиться" иттермәйҙәр!Уңайһыҙ хәлгә ҡалмағыҙ - 30 литрҙан артыҡ "заправиться" иттермәйҙәр!
Уңайһыҙ хәлгә ҡалмағыҙ - 30 литрҙан артыҡ "заправиться" иттермәйҙәр!

Һуңғы ваҡытта киң мәғлүмәт сараларында быға кире мәғлүмәт менән яңылыҡтар күренде.

Ситуация шундай: федераль ҡануниәткә ярашлы (ГОСТ Р 58404-2019 «Станциялар һәм автозаправка комплекстары. Техник эксплуатация ҡағиҙәләре) нефть продукттарын канистрҙарға ҡойҙороу рөхсәт ителә, әммә тара материалы буйынса ҡаты сикләү бар.

Шул уҡ ваҡытта 2026 йылдың йәйендә Рәсәй Федерацияһында барлыҡҡа килгән яғыулыҡ дефициты шарттарында Өфөлә Башҡортостан Республикаһында яғыулыҡ менән тәьмин итеү буйынса хәлде контролдә тотоу буйынса оператив штаб булдырылды. Унда янғынға ҡаршы көрәш маҡсатында нефть продукттарына канистрҙарға һәм башҡа һауыттарға яғыулыҡ тултырыуҙы тыйыу тураһында ҡарар ҡабул иттеләр. Шулай уҡ физик шәхестәр өсөн бер заправкаға 30 литр күләмендә яғыулыҡ тултырыу күләме буйынса сикләүҙәр индерелде.

Әлеге ваҡытта был сикләүҙәр ғәмәлдә.

Шуны ла билдәләп үтергә кәрәк, Рәсәйҙең 50-нән ашыу төбәгендә канистрҙарға яғыулыҡ тултырыуға ошондай уҡ сикләү индерелгән.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика