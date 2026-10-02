+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Октября , 04:00

Стәрлетамаҡ дауаханаһына яңы медҡорамал килтерелде

1-се ҡала клиник дауаханаһына «Оҙайлы һәм әүҙем тормош» милли проекты аша велоэргометр тапшырылды, тип хәбәр иттеләр республиканың һаулыҡ һаҡлау министрлығынан.

Добавить в предпочтительные источники Google
Стәрлетамаҡ дауаханаһына яңы медҡорамал килтерелдеСтәрлетамаҡ дауаханаһына яңы медҡорамал килтерелде
Стәрлетамаҡ дауаханаһына яңы медҡорамал килтерелде

Учреждениеның баш табыб Илшат Яппаров белдереүенсә, был юғары аныҡлыҡтағы диагностика комплексы булып тора. Йөрәк менән бәйле күп проблемалар тик ул интенсив эшләй башлағас ҡына күренә.

Тикшереү ваҡытында табип ЭКГ контроле аҫтында көсөргәнеш тесты үткәрә. Был йөрәктең физик эште нисек башҡарыуын күрһәтә: миокардҡа ҡан менән тәьмин итеү өҙөлөүенең ҡайҙа булыуын (йәшерен ишемияны асыҡларға), ритм боҙолоуының ниндәй кимәлдә барлыҡҡа килеүен, стресстан һуң организмдың ни тиклем тиҙ һәм сифатлы тергеҙелеүен күрергә мөмкинлек бирә. Велоэргометр инфаркттан һуң хәүефһеҙ реабилитация, йөрәк сыҙамлығын тикшереү һәм йәшерен проблемаларҙы асыҡлау өсөн кәрәкле әйбер булып тора. 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика