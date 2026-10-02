+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Октября , 07:23

БЮТ тура эфирында гәзит-журналдарға яҙылыусылар араһында приздар уйнатыласаҡ!

Һәр ярты йыл һайын «Башҡортостан Республикаһы» нәшриәт йорто «Яҙыл һәм от» акцияһы иғлан итеп, республика, ҡала һәм район баҫмаларына яҙылыусылар араһында ҡиммәтле бүләктәр уйната. Был юлы унда бер нисә йөҙ кеше ҡатнаша. Уларҙың һәр береһе киләһе йыллыҡҡа нәшриәт йортоноң ике баҫма гәзит-журналына яҙылды һәм квитанцияларын ебәрҙе.

Добавить в предпочтительные источники Google
БЮТ тура эфирында гәзит-журналдарға яҙылыусылар араһында приздар уйнатыласаҡ!БЮТ тура эфирында гәзит-журналдарға яҙылыусылар араһында приздар уйнатыласаҡ!
БЮТ тура эфирында гәзит-журналдарға яҙылыусылар араһында приздар уйнатыласаҡ!

6 октябрҙә иртәнге сәғәт 07.45 тигәндә БЮТ телеканалында «Сәләм» программаһының тура эфирында ҡар таҙартыу машинаһы, туңдырғыс, телевизор, ноутбук һәм робот саң һурҙырғыс хужаларының исемдәре билдәле буласаҡ. Төп бүләк – Мәсетле районындағы "Ҡарағай" шифаханаһына бер аҙнаға юллама!
 
☝️Киләһе уйындарҙа «Башҡортостан Республикаһы» нәшриәт йортоноң ике баҫмаһына яҙылыусы һәр кем ҡатнаша ала. Акцияға ошонда ҡушылырға: https://podpiska.rbsmi.ru/
 
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 1 сентябрҙән 2027 йылдың I яртыһына яҙылыу кампанияһы башланды. "Йәшлек"кә почта бүлексәһе аша ғына түгел, онлайн аша ла яҙылырға мөмкин.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика