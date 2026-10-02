БЮТ тура эфирында гәзит-журналдарға яҙылыусылар араһында приздар уйнатыласаҡ!

6 октябрҙә иртәнге сәғәт 07.45 тигәндә БЮТ телеканалында «Сәләм» программаһының тура эфирында ҡар таҙартыу машинаһы, туңдырғыс, телевизор, ноутбук һәм робот саң һурҙырғыс хужаларының исемдәре билдәле буласаҡ. Төп бүләк – Мәсетле районындағы "Ҡарағай" шифаханаһына бер аҙнаға юллама!
☝️Киләһе уйындарҙа «Башҡортостан Республикаһы» нәшриәт йортоноң ике баҫмаһына яҙылыусы һәр кем ҡатнаша ала. Акцияға ошонда ҡушылырға: https://podpiska.rbsmi.ru/.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 1 сентябрҙән 2027 йылдың I яртыһына яҙылыу кампанияһы башланды. "Йәшлек"кә почта бүлексәһе аша ғына түгел, онлайн аша ла яҙылырға мөмкин.