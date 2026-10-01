Уйлап алайыҡ әле

Кисәге башватҡыстың яуабы: 4. Ә бөгөн ошондай башватҡыс тәҡдим итәбеҙ. «Йәшлек»те МАКСта ла уҡығыҙ: https://max.ru/yeshlek_gazite
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.