+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 08:06

Башҡортостанда цифрлы инфраструктураны үҫтереү дауам итә

«Асыҡ интернет» проекты сиктәрендә 2026 йыл аҙағына тиклем Әбйәлил, Баймаҡ, Бөрйән, Ейәнсура, Йылайыр, Учалы һәм Хәйбулла райондарында юғары тиҙлектәге интернет үткәреләсәк.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостанда цифрлы инфраструктураны үҫтереү дауам итәБашҡортостанда цифрлы инфраструктураны үҫтереү дауам итә
Башҡортостанда цифрлы инфраструктураны үҫтереү дауам итә

Селтәрҙе киңәйтеү тураһында ҡарар республика Башлығы Радий Хәбировтың күрһәтмәһе буйынса ҡабул ителде.

Иҫке ADSL урынына секундына 300 Мбит тиҙлекле заманса оптика киләсәк. 21 меңгә яҡын кеше, дистанцион уҡыуҙан алып телемедицинаға тиклем, цифрлы сервистарҙан файҙалана ала.

Элемтә өлөшләп сафҡа индерелә – 2022 йылда оптиканы 272, 2024 йылда – тағы ла 24 тораҡ пунктта үткәрҙеләр. Бөгөн төбәктең 3 меңдән ашыу ауыл халҡы киң һыҙатлы интернеттан файҙалана.

2026 йыл аҙағына тиклем оптик интернет ҡайҙа барлыҡҡа киләсәген карточкала ҡарағыҙ.

Тулыраҡ мәғлүмәт – Башҡортостан Республикаһы дәүләт идаралығының һанлы үҫеш министрлығы сайтында: vk.cc/d2fEVS

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика