+6 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 04:30

Алтын аҡыл көнө

#ЮлайКәримовфотоһы

Добавить в предпочтительные источники Google
Алтын аҡыл көнөАлтын аҡыл көнө
Алтын аҡыл көнө

Оло йәштәгеләр көнө бөгөн.
"Ҡарттар көнө" тиҙәр халыҡта,
Хаҡлы ялға сыҡҡан һәр бер кеше -
Бөтәбеҙ ҙә бер үк ҡалыпта!

"Ҡартлыҡ - шатлыҡ түгел" тиһәләр ҙә,
Ҡартлыҡтың да байтаҡ шатлығы:
Балаларҙың ҡәҙер-хөрмәттәре,
Ейәндәрҙең ихлас сафлығы...

Бушҡа йәшәлмәгән үткән ғүмер -
Хеҙмәт менән йылдар үткәндәр,
Ҡартлыҡ - бәхет! Күпме ҡорҙаштар һуң
Ошо көнгә етмәй киткәндәр?!

...Тәбиғәттең көҙө кеүек, ҡартлыҡ
Ғүмерҙәрҙең алтын миҙгеле,
Һәр бер көнө уның - бүләк кенә,
Күңелдәргә яҡын һәр гөлө.

Һәр бер таңға өмөт менән бағып,
Рәхмәт менән көндө оҙатып,
Йәшәр өсөн ғүмер бирһен Хоҙай,
Тик ҡуймаһын һаулыҡ һынатып...

Аҡһаҡалдар, Ағинәйҙәр көнө!
Ил аҡылы һеҙҙә тупланған!
Әллә һеҙ бар - йәштәр өсөн терәк,
Кәңәш биргән, әрләп-хуплаған!

Алтын көҙҙә - Алтын Аҡыл көнө!
Ҡаршылайыҡ яҡты йөҙ менән!
Донъя матур бары һеҙҙең менән,
Һеҙҙең күҙҙәрҙәге осҡон менән,
Һеҙҙең йөрәктәге ҡуҙ менән!

 

Фирүзә Абдуллина

 

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика