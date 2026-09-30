+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Сентября , 12:08

"Салауат" компанияһы "Урманды һаҡлайыҡ!" Бөтә Рәсәй акцияһынан ситтә ҡалманы

Экология һәм тәбиғәтте һаҡлау эшендә һәр саҡ әүҙем булған "Салауат" компанияһы "Урманды һаҡлайыҡ!" Бөтә Рәсәй акцияһынан ситтә ҡалманы.

Добавить в предпочтительные источники Google

Улар өмәлә ҡатнашып Әбйәлил районында дүрт мең ҡарағай үҫентеһе ултыртты. Компания директоры Таһир Бәхтигәрәев етәкселегендәге коллектив урман фондын һаҡлауға һәм арттырыуға үҙ өлөшөн индерҙе.
- «Урманды һаҡлайыҡ!» экологик акцияһынан ситтә ҡалманыҡ
һәм үҙебеҙҙең татыу коллектив менән тирә-яҡты йәшелләндереүгә ҡушылдыҡ, - тине Таһир Бәхтигәрәев өмәлә ҡатнашыусыларҙы сәләмләп. - Экология хаҡында хәстәрлек күреү, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш предприятие эшмәкәрлегенең өҫтөнлөклө йүнәлештәренең береһе булып тора. Беҙ ултыртҡан ҡарағай үҫентеләре нығынып китһен һәм киләсәктә бында урман шаулап үҫһен!

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика