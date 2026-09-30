+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Сентября , 12:10

"Салауат" компанияһы амбулаторияға оргтехника бүләк итте

Добавить в предпочтительные источники Google

Ошо көндәрҙә Әбйәлил районының Амангилде табип амбулаторияһы эш өсөн кәрәкле бүләк алды. Ноутбук һәм принтерҙы амбулатория коллективына «Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев үҙе тапшырҙы. Амангилде һәм эргә-тирәләге ауылдар халҡы һағында торған амбулаторияла 12 медицина хеҙмәткәре - ике табип, бер фельдшер һәм шәфҡәт туташтары эшләй.
- «Салауат» компанияһына һеҙҙең ауылдашығыҙ, хеҙмәт ветераны Иштимер Ғүмәров мөрәжәғәт итте. Ул амбулаторияла оргтехника иҫкергән тип ярҙам һораны. Әлбиттә, беҙ ситтә ҡала алманыҡ. Сөнки һаулыҡ һаҡлау тармағына ярҙам күрһәтеү беҙҙең эшмәкәрлектә мөһим социаль йүнәлеш булып тора, - тине Таһир Тимербай улы коллектив алдында сығыш яһап. - Заманса техника менән рәхәтләнеп ҡулланығыҙ, бүләгебеҙ отчет-документация эшен еңеләйтһен.
Амбулатория мөдире Зөһрә Аҡманова ярҙам өсөн ихлас рәхмәт белдерҙе.
- Беҙ "Салауат" компанияһы тарафынан бындай иғтибар һәм шәп бүләк өсөн бик шатбыҙ. Нотбук һәм принтер амбулатория өсөн нисек мөһим булыуын барыһы ла аңлап тора. Предприятиеға эшендә уңыштар теләйбеҙ!
«Салауат» компанияһына Амангилде амбулаторияһы хеҙмәткәрҙәре эшен еңеләйткән оргтехника өсөн рәхмәт һүҙҙәрен үҙәк район дауаханаһы баш табибы Илгиз Килдейәров, Амангилде биләмәһе хакимиәте башлығы Ринат Сафиуллин, шулай уҡ ауыл халҡы исеменән Иштимер Ғүмәров һәм Гөлнур Ибраһимова белдерҙе.

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика