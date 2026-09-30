Өфөлә Ҡурай көнөнә арналған саралар үтәсәк

Улар «Рәсәй милләтенең берҙәмлеген нығытыу һәм Рәсәй халыҡтарының этномәҙәни үҫеше» федераль маҡсатлы программаһын тормошҡа ашырыу сиктәрендә бер юлы бер нисә майҙансыҡта үтәсәк.
7 октябрҙә Өфөнөң «Атайсал» мәҙәниәт үҙәгендә Ҡурай көнөнә һәм күренекле ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаевтың тыуыуына 135 йыл тулыуға арналған төбәк-ара ғилми-ғәмәли конференция (0+) үтәсәк. Программала пленар сессия, Йомабай Иҫәнбаев исемендәге музейҙың күргәҙмәһе, тематик күргәҙмәләр, башҡорт халыҡ музыка ҡоралдарында уйнау буйынса оҫталыҡ дәрестәре ҡаралған. Сара БР Ҡурайсылар союзы сафын тулыландырыу менән тамамланасаҡ - буласаҡ традицияларҙы һаҡлаусылар тәүге танытмаларын аласаҡ.
6 октябрҙә Өфө ҡалаһының Мәҙәниәт һәм сәнғәт буйынса идаралығы булышлығында балалар һәм үҫмерҙәр өсөн балалар сәнғәт мәктәптәрендә башҡорт халыҡ музыка ҡоралдарында уйнау буйынса оҫталыҡ дәрестәре уҙғарыла. Дәрестәр Төбәк-ара ғилми-ғәмәли конференция программаһына инәсәк.
Билдәләп үтәйек, 2025 йылдың 10 октябрендә Башҡортостанда тәүге тапҡыр рәсми рәүештә Ҡурай көнө - республиканың төп музыкаль символына арналған байрам билдәләнде.