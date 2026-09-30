БДМУ һәм Ҡытай университеттары бәйләнеше

В работе мероприятий приняла участие делегация Башкирского государственного медицинского университета - резидента Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ - во главе с ректором БГМУ Минздрава России, академиком РАН, профессором Валентином Павловым.





Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов объединяет ведущие медицинские вузы двух стран и служит площадкой для развития образовательного и научного сотрудничества. В заседании приняли участие заместитель директора Шанхайской комиссии по здравоохранению Ло Мэн, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сопредседатель Ассоциации с китайской стороны академик Ян Баофэн, сопредседатель с российской стороны, ректор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко, а также секретарь парткома Шанхайского университета традиционной китайской медицины профессор У Тао.

Участники обсудили результаты совместной работы, новые направления взаимодействия и дальнейшее развитие партнерства между университетами двух стран. Особое значение этой повестке придает то, что 2026–2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования.

Валентин Павлов выступил с докладом «Совместные программы PhD - драйвер научно-технологического развития университетов». Ректор рассказал о более чем десятилетнем сотрудничестве БГМУ Минздрава России с ведущими медицинскими университетами Китая.

История партнерства началась в 2013 году с визита делегации Башкирского медуниверситета в Сычуаньский университет и его Западно-Китайскую больницу. В 2014 году при активном участии академика Ян Баофэна была создана Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов. Сегодня в числе ее участников - Харбинский медицинский университет, Сычуаньский университет, Наньчанский университет, Цзилиньский университет, Пекинский университет, Медицинский университет Вэньчжоу и другие ведущие вузы КНР.

Одним из главных результатов сотрудничества стали совместные программы подготовки ученых. Башгосмедуниверситет реализует программы PhD - подготовки специалистов высшей научной квалификации - и постдокторантуры вместе с Харбинским медицинским университетом, Сычуаньским университетом и Медицинским университетом Вэньчжоу. Всего в программе PhD приняли участие 44 обучающихся БГМУ Минздрава России.

— Мы выстраиваем эту систему с самого первого курса. Наши студенты получают возможность продолжить научную подготовку в китайских университетах. Такой формат позволяет не только получить знания, но и приобрести опыт работы в другой научной среде. Результаты этой работы видны и в публикациях, за 2017–2026 годы выпускники наших программ опубликовали 215 научных статей в международной базе Web of Science, — отметил ректор БГМУ Минздрава России Валентин Павлов.

Среди совместных проектов башкирского медвуза и китайских партнеров - Российско-китайский центр диагностики и лечения с использованием роботизированных технологий, созданный совместно с Цзилиньским университетом, а также проект с Медицинским университетом Вэньчжоу в рамках гранта Национального фонда естественных наук Китая на 2024–2026 годы.

Совместные исследования ученых Башкирского медуниверситета и китайских вузов охватывают онкологию, кардиологию, фармакологию, психиатрию и другие направления. В частности, специалисты ищут новые признаки, по которым можно раньше выявлять онкологические заболевания, разрабатывают подходы к лечению атеросклероза, изучают факторы, влияющие на мышление и поведение человека, а также новые методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним направлением взаимодействия стала ежегодная международная хирургическая олимпиада БГМУ Минздрава России, в которой приняли участие более 100 студентов из китайских университетов.

Валентин Павлов отметил, что совместные образовательные программы помогают готовить новое поколение ученых-медиков, которые получают опыт работы сразу в двух научных системах. Ректор пригласил китайских партнеров посетить Уфу и обсудить создание в России совместного образовательного, научного и лечебного центра.

Опыт БГМУ Минздрава России был представлен и на Российско-Китайской научной конференции. Доцент кафедры травматологии и ортопедии БГМУ Азат Билялов выступил в секции «Медицинские технологии и искусственный интеллект» с докладом «Применение аддитивных технологий в производстве биомедицинских имплантов».

Он рассказал о работе лаборатории аддитивных технологий, расположенной в Межвузовском студенческом кампусе, и о создании мультиматериальной платформы БГМУ. Ее задача - разрабатывать медицинские импланты и другие изделия, подбирая материал и форму непосредственно под конкретного пациента. Для этого ученые работают сразу с несколькими современными материалами и технологиями, включая медицинскую керамику, высокопрочные полимеры и специальные покрытия.

— Современная медицина все больше движется к индивидуальному подходу. Это значит, что имплант должен не просто подходить по размеру, но и учитывать особенности конкретного пациента. Мы работаем над технологиями, которые позволяют одновременно подобрать форму, материал и свойства поверхности такого изделия, — объяснил Азат Билялов.

По его словам, одно из перспективных направлений - создание комбинированных имплантов, которые одновременно выдерживают необходимую нагрузку, безопасно взаимодействуют с организмом и помогают тканям восстанавливаться.

Российские и китайские ученые в рамках конференции представили разработки в области персонализированной медицины, биомедицинских имплантов, восстановления тканей и профилактики заболеваний, биоинженерии и новых материалов для медицинских изделий. Отдельные доклады были посвящены цифровой диагностике, в том числе раннему выявлению нарушений дыхания во сне и прогнозированию того, насколько эффективно опухоль будет реагировать на химиотерапию. Ученые также представили результаты исследований клеточного старения, восстановления тканей и действия лекарственных препаратов.

Башкирский государственный медицинский университет остается активным участником Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. За время сотрудничества проведено более 200 совместных научных мероприятий и опубликовано более 100 совместных научных статей в высокорейтинговых журналах.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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