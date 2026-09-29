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29 Сентября , 07:32

Йәштәргә тарих мәғрифәтен биреү өлкәһендә премияға ғаризалар ҡабул ителә

В России во второй раз пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.

 Ее цель – поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны.

В 2025 году в Премии приняло участие 1975 человек из 84 регионов России, а также 6 иностранных государств. Церемония вручения Премии прошла 28 ноября на площадке Третьяковской галереи.

В 2026 году количество номинаций Премии будет расширено до 14, а основной акцент будет сделан на проектах и инициативах, реализуемых в малых городах и селах России.

Участниками премии могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов.

Лауреаты премии помимо профессионального признания получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, с обширной деловой и культурной программой посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия в премии можно на официальном сайте: https://ano-geroiotechestva.ru/award до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября 2026 года.  

Организатор премии – АНО «Герои Отечества». Партнерами премии выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи, депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации.

Автор:Айбулат Ишназаров
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