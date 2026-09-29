«Создатели-2026» премияһына ғариза биреүгә ике көн ҡалды

Быйылғы лауреаттар ун номинацияла һайланасаҡ: "креатив проектты/продукт", "Мәҙәни код", "Креатив йыл ваҡиғаһы", "Ижад биләмәһе", "Креатив эшҡыуар", "Креатив остаз", "Һанлы ижади проект», "Ижади социаль проект", "Креатив тартыу нөктәһе" һәм "Креатив локаль бренд".
Проекттарҙы 17 эксперттан һәм ижади иҡтисад вәкилдәренән торған компетентлы жюри баһалаясаҡ. Судьялар иҫәбендә шулай уҡ үткән премия еңеүселәре буласаҡ.
Ғаризаны министрлыҡтың рәсми сайтында һәм премия битендә бирергә мөмкин.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, премия 2025 йылда Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров инициативаһы буйынса булдырылды. Ойоштороусыһы - "Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад" милли проекты буйынса Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы.