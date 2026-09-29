+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 07:37

«Создатели-2026» премияһына ғариза биреүгә ике көн ҡалды

30 сентябргә тиклем Башҡортостанда креатив индустриялар өлкәһендәге төп төбәк наградаға — "Создатели" премияһына ғаризалар ҡабул итеү дауам итә. Был республикаһының төп кросс-индустриаль наградаһы, ул креатив экономиканы формалаштырыусы иң яҡшы проекттарҙы һәм командаларҙы билдәләй.

«Создатели-2026» премияһына ғариза биреүгә ике көн ҡалды«Создатели-2026» премияһына ғариза биреүгә ике көн ҡалды
«Создатели-2026» премияһына ғариза биреүгә ике көн ҡалды

 

Быйылғы лауреаттар ун номинацияла һайланасаҡ: "креатив проектты/продукт", "Мәҙәни код", "Креатив йыл ваҡиғаһы", "Ижад биләмәһе", "Креатив эшҡыуар", "Креатив остаз", "Һанлы ижади проект», "Ижади социаль проект", "Креатив тартыу нөктәһе" һәм "Креатив локаль бренд".

Проекттарҙы 17 эксперттан һәм ижади иҡтисад вәкилдәренән торған компетентлы жюри баһалаясаҡ. Судьялар иҫәбендә шулай уҡ үткән премия еңеүселәре буласаҡ.

Ғаризаны министрлыҡтың рәсми сайтында һәм премия битендә  бирергә мөмкин.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, премия 2025 йылда Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров инициативаһы буйынса булдырылды. Ойоштороусыһы - "Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад" милли проекты буйынса Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика