+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 03:17

Башҡортостан Башлығы Республика көнөнә арналған саралар хаҡында һөйләне

Киләһе аҙнала, 11 октябрҙә, Башҡортостан Республика көнөн билдәләй. Дүшәмбе хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә республика етәксеһе Радий Хәбиров ошо уңайҙан ниндәй ҡыҙыҡлы саралар көтөлөүен хәбәр итте.

Башҡортостан Башлығы Республика көнөнә арналған саралар хаҡында һөйләнеБашҡортостан Башлығы Республика көнөнә арналған саралар хаҡында һөйләне
Башҡортостан Башлығы Республика көнөнә арналған саралар хаҡында һөйләне
– 9 октябрҙә Ленин исемендәге паркты асырға әҙерләнәбеҙ. Асылда был – парктың яңынан тыуыуы, ул бөтөнләй икенсе буласаҡ. Асыу тантанаһында Һаҡлыҡ банкы президенты Герман Греф ҡатнаша. Һаҡлыҡ банкының финанс һәм интеллектуаль ярҙамы бөтә хыялдарҙы тормошҡа ашырырға мөмкинлек бирҙе, – тип билдәләне Радий Хәбиров. – Ниһайәт, партия өлкә комитетының беренсе секретары Миҙхәт Шакировҡа һәйкәл төҙөү буйынса эштәрҙе тамамлайбыҙ, 9 октябрҙә уны асырға тәҡдим итәм. Сквер әҙер, һәйкәлде ҡуйырға кәрәк. Был республикабыҙҙың талантлы һәм көслө етәксеһенә рәхмәт билдәһе.

Өфө байрамға яңы объекттар әҙерләй, тип билдәләне республика етәксеһе. Радий Хәбиров территориаль органдар һәм бөтә власть структуралары етәкселәрен, муниципалитет башлыҡтарын Республика көнөн билдәләүҙе ойоштороуҙа ҡатнашырға саҡырҙы.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика