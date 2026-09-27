+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Сентября , 02:30

Тормошоғоҙҙан ҡәнәғәт булығыҙ!

Ҡәнәғәт булыу (рида) ике донъя бәхетенә асҡыс ул. «Әгәр ҙә рәхмәтле булһағыҙ, мин һеҙгә арттырырмын», – тиелә изге Ҡөрьәндә лә. (14 сүрә, 7-се аят).

Тормошоғоҙҙан ҡәнәғәт булығыҙ!Тормошоғоҙҙан ҡәнәғәт булығыҙ!
Тормошоғоҙҙан ҡәнәғәт булығыҙ!

Кеше һәр ваҡыт тормошонан ҡәнәғәт булмаһа: ❗Финанс хәле насарлана, аҡса еңел килмәй. ❗Кешеләр менән мөнәсәбәте көсөргәнешләнә. 🏃‍♂Һаулығы насарая, йөҙө яҡтылығын юғалта. Ҡөрьәндең 13-сө сүрәһенең 11 аятында: «Аллаһ кешеләрҙең хәлен, улар үҙҙәрен үҙгәрткәнсе, үҙгәртмәй», – тиелә. Ә тормоштан ҡәнәғәт булыу – көс ул! Әгәр ҙә яҙмышыңды ҡабул итеп, рәхмәтле булһаң:

Көтөлмәгән ерҙән аҡса килә.

Кешеләр һинең яҡшы кеше булыуыңды тойоп, һиңә тартыла. Көс-ғәйрәтең ташып тора, йәнең тыныс була.

Үҙеңде үҙгәртеүҙе ниҙән башларға?

1. Һәр көн иртән көнөңдө «Әлхәмдүлллилләһ» тип башла.

2. Ҡыуаныслы яңылыҡтарға ла, ҡуйған һынауҙарға ла көн һайын рәхмәтле бул.

3. Үҙеңде башҡалар менән сағыштырма, һәр кемгә яҙмыш алдан билдәләнгән. Тирмиҙи риүәйәт иткән бер хәҙистә: «Раббың биргән менән ҡәнәғәт бул — иң бай кешеләрҙән булырһың», – тиелә. Тормошоңдан ҡәнәғәт булыу көсһөҙлөк түгел, ә имандың иң юғары дәрәжәһе. Ошоларҙы ғәҙәтеңә әйләндер, нисек итеп тормошоң үҙгәреүен күрерһең.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика