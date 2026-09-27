СКБ булдырыуға - федераль грант!

Он получит федеральный грант на создание студенческого конструкторского бюро «Комплексная инженерия робототехнических и интеллектуальных систем». Основной площадкой нового проекта станет уфимский Межвузовский кампус.

Конструкторское бюро займется разработкой отечественных робототехнических комплексов с интеллектуальным управлением и системами компьютерного зрения, а также их внедрением в промышленность. Исследования и опытно-конструкторские работы будут выполняться по заказам индустриальных партнеров, которых на сегодняшний день уже восемь.

Работа СКБ охватит пять ключевых направлений: роботизацию производственных процессов, системы технического зрения для контроля качества, интеллектуальное управление, мобильную робототехнику для логистики, а также создание цифровых двойников и модернизацию промышленного оборудования.

Ректор УГНТУ Олег Баулин отметил, что новое бюро позволит объединить образовательный процесс с практической инженерной деятельностью в сфере робототехники. По его словам, ежегодно к работе СКБ планируют привлекать более 250 студентов, которые смогут участвовать в реализации реальных проектов для предприятий.

Бюро создается на базе Евразийской политехнической школы УГНТУ, расположенной в Межвузовском кампусе. В распоряжении участников будут лаборатория VR-технологий и робототехники, Межвузовский центр искусственного интеллекта и центр реверсивного инжиниринга. Кроме того, студенты смогут работать на производственных площадках предприятий-партнеров, где им предоставят оборудование для изготовления и испытания опытных образцов.

Проект станет частью образовательной программы вуза. Студенты будут выполнять курсовые и выпускные квалификационные работы на основе реальных производственных задач, в том числе в формате «Стартап как диплом». Руководитель СКБ Булат Шайбаков сообщил, что деятельность бюро также будет направлена на работу со школьниками и студентами колледжей. Для них планируют организовать интенсивы, инженерные соревнования, программы дополнительного образования и промышленного туризма, чтобы привлечь молодежь к техническому творчеству.